Hisense Bekerjasama dengan Phantom Blade Zero Papar Pengalaman Permainan RGB Generasi Akan Datang

QINGDAO, China, 29 April 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, jenama terkemuka dalam elektronik pengguna dan peralatan rumah global, hari ini mengesahkan sekali lagi perkongsiannya dengan Phantom Blade Zero dengan berperanan sebagai Rakan Rasmi Global dalam kategori TV dan juga monitor untuk judul akan datang yang dibangunkan oleh S-GAME.

Di Gamescom LATAM 2026, Hisense menjayakan perkongsian ini—memperlihatkan bagaimana teknologi paparan dapat meningkatkan senario tatamain sebenar serta memperdalam keasyikan pemain, sebagai sebahagian daripada pengembangannya yang lebih luas dalam ekosistem permainan.

Aspek teras kolaborasi ini ialah teknologi paparan Hisense yang menawarkan ekspresi warna serta prestasi kontras dipertingkat. Bagi Phantom Blade Zero, ini bermaksud visual pertempuran yang lebih lancar, perincian persekitaran yang lebih beraneka serta pencahayaan atmosfera, lalu menghidupkan dunia berinspirasikan Wuxia yang sinematik secara mendalam dan lancar. Apabila pemain menggalas peranan sebagai pahlawan yang menelusuri takdir, setiap pergerakan, bayang dan serangan dipersembahkan dengan realisme yang tinggi.

"Pengalaman permainan yang hebat dibangunkan berteraskan keasyikan penuh emosi dan juga gerak balas yang tepat," kata Paul Zhang, Pengurus Besar Jabatan Jenama dan Pemasaran, Hisense Global Commercial Center. "Bagi judul seperti Phantom Blade Zero, yang melaluinya estetika Wuxia bertemu aksi pantas, teknologi paparan kami direka untuk menzahirkan setiap gerakan dan mood dengan tepat—agar pemain bukan sekadar melihat dunia tersebut, malah benar-benar terasa menjadi sebahagian daripadanya."

Julius Li, Pengarah Pemasaran di S-GAME, menambah: "Bersama-sama, kami membawa pengalaman sinematik imersif sepenuhnya kepada audiens global: pertempuran pantas yang mendebarkan, alam KungfuPunk yang memukau dan luar biasa, serta penceritaan Wuxia sinematik yang luas, padat dengan takdir, keghairahan dan persaingan yang bersimpang siur… menjadikan setiap serangan, setiap babak dan setiap detik dramatik terasa nyata yang cukup jelas dan tidak dapat dilupakan."

Berteraskan visinya untuk Menginovasikan Kehidupan Lebih Cerah, Hisense terus memajukan pendekatan berpusatkan manusia terhadap inovasi—menghubungkan teknologi paparan canggih dengan pengalaman pengguna yang bermakna. Melalui perkongsian ini, Hisense mendekatkan pemain kepada dunia permainan mereka dan menyampaikan visual yang bukan sahaja lebih jelas, malah intuitif dan imersif.

Latar Belakang Hisense

Hisense, ditubuhkan pada 1969, ialah peneraju yang diiktiraf di peringkat global bagi peralatan rumah dan elektronik pengguna dengan operasi di lebih 160 negara, mengkhusus dalam menyediakan produk multimedia berkualiti tinggi, peralatan rumah serta penyelesaian IT pintar. Menurut Omdia, Hisense menduduki tempat No. 1 di peringkat global dalam segmen TV 100 inci dan ke atas (2023-2025). Sebagai The Origin of RGB MiniLED, Hisense terus menerajui inovasi RGB MiniLED generasi akan datang. Sebagai penaja rasmi FIFA World Cup 2026TM, Hisense komited terhadap perkongsian sukan global sebagai cara untuk berhubung dengan audiens seluruh dunia.

