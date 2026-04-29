Spoločnosť Hisense spolupracuje s Phantom Blade Zero na prezentácii herného zážitku novej generácie RGB

News provided by

Hisense

Apr 29, 2026, 05:00 ET

QINGDAO, Čína, 29. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná svetová značka spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, dnes potvrdila svoje partnerstvo s hrou Phantom Blade Zero a stala sa globálnym oficiálnym partnerom v kategórii televízorov aj monitorov pre pripravovaný titul vyvinutý spoločnosťou S-GAME.

Na veľtrhu Gamescom LATAM 2026 spoločnosť Hisense uvedie toto partnerstvo do života a v rámci širšej expanzie do herného ekosystému predvedie, ako môžu zobrazovacie technológie vylepšiť skutočné herné scenáre a prehĺbiť ponorenie hráčov do hry.

Continue Reading
KV
Jadrom tejto spolupráce je zobrazovacia technológia Hisense, ktorá poskytuje lepší farebný výraz a kontrastný výkon. V prípade hry Phantom Blade Zero to znamená plynulejšie vizuálne spracovanie boja, bohatšie detaily prostredia a atmosférické osvetlenie, vďaka čomu jej filmový svet inšpirovaný štýlom Wuxia ožíva s hĺbkou a plynulosťou. Keď sa hráči vžijú do úlohy bojovníka, ktorý sa rúti osudom, každý pohyb, tieň a úder sú vykreslené so zvýšeným realizmom.

„Skvelé herné zážitky sú postavené na emocionálnom ponorení sa do hry a presnej odozve," povedal Paul Zhang, generálny riaditeľ oddelenia značky a marketingu v Hisense Global Commercial Center. „V prípade titulu ako Phantom Blade Zero, kde sa estetika Wuxie stretáva s rýchlou akciou, je naša technológia zobrazenia navrhnutá tak, aby verne vyjadrovala každý pohyb a náladu – takže hráči nielen vidia svet, ale cítia sa jeho plnou súčasťou."

Julius Li, marketingový riaditeľ spoločnosti S-GAME, dodal: „Spoločne prinášame globálnemu publiku plne pohlcujúci filmový zážitok: dychberúce rýchle súboje, fascinujúca, nadpozemská ríša KungfuPunk a strhujúci filmový príbeh Wuxia bohatý na prepletený osud, vášeň a rivalitu... vďaka čomu každý úder, každá scéna a každý dramatický moment pôsobia živo a nezabudnuteľne reálne."

Spoločnosť Hisense, vychádzajúca zo svojej vízie Inovovať a priniesť jasnejší život, naďalej presadzuje prístup k inováciám zameraný na človeka – spája špičkovú technológiu displejov so zmysluplnými používateľskými zážitkami. Vďaka tomuto partnerstvu spoločnosť Hisense približuje hráčov k svetom, ktoré hrajú, a prináša vizuálne efekty, ktoré sú nielen živšie, ale aj intuitívnejšie a pohlcujúcejšie.

O spoločnosti Hisense

Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia je spoločnosť Hisense celosvetovo na prvom mieste v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (2023 – 2025). Spoločnosť Hisense, ktorá je pôvodcom RGB MiniLED, je naďalej lídrom inovácií novej generácie RGB MiniLED. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026TM sa spoločnosť Hisense angažuje v globálnych športových partnerstvách, ktoré sú spôsobom, ako sa spojiť s publikom na celom svete.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2964226/KV.jpg

Also from this source

Společnost Hisense navázala spolupráci s Phantom Blade Zero, aby představila herní zážitek nové generace s RGB osvětlením

Společnost Hisense navázala spolupráci s Phantom Blade Zero, aby představila herní zážitek nové generace s RGB osvětlením

Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, dnes potvrdila své partnerství s Phantom Blade Zero ...
Hisense współpracuje z Phantom Blade Zero, aby zaprezentować doświadczenia płynące z gier RGB nowej generacji

Hisense współpracuje z Phantom Blade Zero, aby zaprezentować doświadczenia płynące z gier RGB nowej generacji

Hisense, czołowa międzynarodowa marka elektroniki użytkowej i urządzeń domowych, umocniła dzisiaj swoje partnerstwo z Phantom Blade Zero, jako...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Retail

Retail

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics