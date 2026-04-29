شركة Hisense تتعاون مع لعبة Phantom Blade Zero لاستعراض تجربة اللعب بألوان RGB من الجيل التالي

تشينغداو، الصين, 29 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أكدت Hisense، العلامة التجارية الرائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية والأجهزة المنزلية، اليوم شراكتها مع لعبة Phantom Blade Zero، لتكون شريكًا رسميًا عالميًا عبر فئتي أجهزة التلفزيون والشاشات للعمل القادم من تطوير شركة S-GAME.

خلال معرض Gamescom LATAM 2026، جسّدت Hisense هذه الشراكة — من خلال استعراض كيف ترتقي تقنيات العرض بسيناريوهات اللعب الفعلية وتعزّز انغماس اللاعبين، كجزء من توسعها الأشمل في منظومة الألعاب.

يتمحور هذا التعاون حول تقنيات العرض الخاصة بـ Hisense، التي توفر تحسينات في دقة الألوان وأداء التباين. بالنسبة للعبة Phantom Blade Zero، يُترجم ذلك إلى مشاهد قتال أكثر سلاسة، وتفاصيل بيئية أغنى، وإضاءة تعزز الأجواء، لإحياء عالمها السينمائي المستوحى من فنون الووشيا بعُمق وسلاسة. مع انغماس اللاعبين في دور محارب يتنقل عبر مسارات القدر، فإن كل حركةٍ وظلٍ وضربةٍ تكون بدرجة عالية من الواقعية.

قال Paul Zhang، المدير العام لقسم العلامة التجارية والتسويق في المركز التجاري العالمي لشركة Hisense: "تُبنى تجارب اللعب الرائعة على كلٍ من الانغماس العاطفي والاستجابة الدقيقة". "وبالنسبة للعبةٍ مثل Phantom Blade Zero، حيث يلتقي جمالُ الووشيا بالإيقاع السريع للحركة، فقد صُممت تقنيات العرض لدينا لتعكس كل حركة وكل إحساس بدقة — بحيث لا يكتفي اللاعبون برؤية العالم، بل يشعرون بأنهم جزء منه بالكامل".

أضاف Julius Li، مدير التسويق في شركة S-GAME: "معًا، نُقدم للجمهور العالمي تجربة سينمائية غامرة بالكامل: قتالٌ سريع الحركة يخطف الأنفاس، وعالم KungfuPunk (قتالي خيالي) ساحر ومذهل، وسردُ ووشيا سينمائي واسع مليء بتشابكات المصير، والشغف، والتنافُس… مما يجعل كل ضربة، وكل مشهد، وكل لحظة درامية نابضة بالحياة ولا تُنسى".

انطلاقًا من رؤيتها "ابتكار حياة أكثر إشراقًا"، تواصل Hisense تعزيز نهج يضع الإنسان في صميم الابتكار — عبر ربط تقنيات العرض المتقدمة بتجارب الاستخدام المؤثرة. ومن خلال هذه الشراكة، تُقرّب Hisense اللاعبين أكثر من العوالم التي يعيشونها داخل الألعاب، مقدمةً صورًا ليست فقط أكثر حيوية، بل أيضًا أكثر انغماسًا.

نبذة عن Hisense

تأسست Hisense في عام 1969، وهي شركة رائدة ومعترف بها عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ولديها عمليات في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات عالية الجودة من أجهزة الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقًا لشركة Omdia، تحتل Hisense المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة فأكبر (2023 - 2025). وباعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense قيادة ابتكارات الجيل التالي من أجهزة RGB MiniLED. بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم ™FIFA 2026، تلتزم Hisense بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

