Společnost Hisense navázala spolupráci s Phantom Blade Zero, aby představila herní zážitek nové generace s RGB osvětlením

Hisense

Apr 29, 2026, 05:00 ET

ČCHING-TAO, Čína, 29. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, dnes potvrdila své partnerství s Phantom Blade Zero a stala se globálním oficiálním partnerem v kategoriích televizorů i monitorů pro připravovaný titul vyvinutý společností S-GAME.

Na veletrhu Gamescom LATAM 2026 uvádí Hisense tuto spolupráci do života – v rámci své širší expanze do herního ekosystému předvádí, jak mohou zobrazovací technologie vylepšit reálné herní scénáře a prohloubit ponoření hráče do hry.

KV
Jádrem této spolupráce je zobrazovací technologie Hisense, která přináší vylepšené barevné zobrazení a kontrast. Pro hru Phantom Blade Zero to znamená plynulejší vizuální zpracování bojů, bohatší detaily prostředí a atmosférické osvětlení, které oživují její filmový svět inspirovaný žánrem wu-sia (bojové umění) s hloubkou a plynulostí. Jakmile se hráči vžijí do role válečníka, který se potýká s osudem, je každý pohyb, stín a úder vykreslen s ještě větším realismem.

„Skvělé herní zážitky jsou založeny jak na emocionálním ponoření, tak na přesné odezvě," řekl Paul Zhang, generální ředitel oddělení značky a marketingu v Globálním obchodním centru Hisense. „Pro titul jako Phantom Blade Zero, kde se estetika wu-sia setkává s rychlou akcí, je naše technologie displejů navržena tak, aby věrně vyjádřila každý pohyb a náladu, takže hráči svět nejen vidí, ale cítí se jako jeho plnohodnotná součást."

Julius Li, marketingový ředitel společnosti S-GAME, dodal: „Společně přinášíme celosvětovému publiku plně pohlcující filmový zážitek: dechberoucí, svižné souboje, okouzlující, nadpozemský svět KungfuPunk a velkolepé filmové vyprávění ve stylu wu-sia, plné spletitých osudů, vášně a rivality… díky čemuž každý úder, každá scéna a každý dramatický moment působí živě a nezapomenutelně reálně."

Společnost Hisense, zakořeněná ve své vizi „Inovace pro skvělejší život", pokračuje v prosazování přístupu k inovacím zaměřeného na člověka – propojuje špičkovou technologii displejů se smysluplnými uživatelskými zážitky. Díky tomuto partnerství přibližuje Hisense hráčům světy, ve kterých hrají, a přináší vizuální zážitky, které jsou nejen živější, ale také intuitivní a pohlcující.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–2025). Jako původce technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026TM se společnost Hisense zavázala k globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2964226/KV.jpg

Hisense s'associe à Phantom Blade Zero pour présenter une expérience de jeu RGB de nouvelle génération

Hisense, une marque leader dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, a réaffirmé aujourd'hui son partenariat avec...
Hisense Partners with Phantom Blade Zero to Showcase Next-Gen RGB Gaming Experience

Hisense, a leading brand in global consumer electronics and home appliances, today reaffirmed its partnership with Phantom Blade Zero, serving as the ...
