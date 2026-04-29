Hisense współpracuje z Phantom Blade Zero, aby zaprezentować doświadczenia płynące z gier RGB nowej generacji

QINGDAO, Chiny, 29 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa międzynarodowa marka elektroniki użytkowej i urządzeń domowych, umocniła dzisiaj swoje partnerstwo z Phantom Blade Zero, jako oficjalny międzynarodowy partner gry w kategoriach telewizorów i monitorów na potrzeby nadchodzącego tytułu stworzonego przez S-GAME.

Podczas targów Gamescom LATAM 2026, Hisense wprowadza to partnerstwo w życie, pokazując, jak technologie wyświetlania obrazu mogą podnieść jakość scenariuszy gry i pogłębić zanurzenie gracza, w ramach szerszej strategii ekspansji w ekosystemie gamingu.

Trzonem współpracy są technologie wyświetlania obrazu Hisense, które zapewniają udoskonalone odwzorowanie kolorów i parametry kontrastu. Dla gry Phantom Blade Zero oznacza to płynniejsze efekty wizualne podczas walki, bogatsze detale otoczenia i klimatyczne oświetlenie, ożywiające inspirowany gatunkiem wuxia kinowy świat dzięki głębi i płynności. Gdy gracze wcielają się w rolę wojownika pragnącego zmienić swój los, każdy ruch, cień i cios oddawane są z ogromnym realizmem.

„Doskonałe doświadczenia graczy opierają się zarówno na zanurzeniu emocjonalnym jak i na precyzyjnej responsywności - powiedział Paul Zhang, dyrektor generalny ds. marki i marketingu, Hisense Global Commercial Center. - W przypadku takiego tytułu jak Phantom Blade Zero, gdzie estetyka wuxia łączy się z dynamiczną akcją, nasze technologie wyświetlania obrazu stworzono, aby wiernie oddać każdy ruch i nastrój, aby gracze nie tylko obserwowali świat, lecz też poczuli się w pełni jego częścią".

Julius Li, dyrektor ds. marketingu w S-GAME, dodał: „Razem przynosimy odbiorcom na całym świecie w pełni wciągające doświadczenie klasy kinowej: zapierająca dech w piersiach, dynamiczna walka, hipnotyzująca, nieziemska kraina KungfuPunk i niesamowita narracja w stylu wuxia, bogata w poplątane losy, pasję i rywalizację ... sprawiając, że każdy cios, każda scena i każde dramatyczne uderzenie będą odczuwane niesamowicie energicznie i realistycznie".

Zakorzeniony w wizji innowacyjnej świetlanej przyszłości, Hisense kontynuuje rozwój podejścia do innowacji skoncentrowanych na człowieku, łącząc najnowocześniejsze technologie wyświetlania obrazu ze znaczącymi doświadczeniami użytkownika. Dzięki współpracy, Hisense przybliża graczy do światów gier, zapewniając efekty wizualne, które nie tylko są bardziej żywiołowe, lecz również intuicyjne i wciągające.

Hisense

Firma Hisense, założona w 1969 r., jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej, z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zajmuje pozycję lidera w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023-2025). Uznany za źródło technologii RGB-MiniLED, Hisense nie ustępuje z pozycji lidera innowacji produktów RGB-MiniLED. Jako oficjalny partner Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2964226/KV.jpg