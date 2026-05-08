Hisense Perkenal XR10: Kemuncak Projektor, Bawakan Pawagam Ke Setiap Rumah

QINGDAO, China, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, jenama terkemuka dalam elektronik pengguna dan peralatan rumah global, hari ini memperkenalkan XR10, projektor laser premium yang direka untuk memberikan keasyikan sinematik yang sejati di rumah. XR10 menggabungkan prestasi berkuasa dengan reka bentuk halus bagi membawakan pengalaman skrin besar ke dalam kehidupan harian—sama ada untuk filem, permainan atau detik kebersamaan keluarga.

Dengan 6,000 lumen ANSI, XR10 memastikan visual yang cerah dan jelas walaupun dalam ruang yang terang, agar pengguna dapat menikmati imej tampak hidup yang jelas bermula daripada berita pagi hingga filem lewat malam—tanpa perlu memalapkan bilik. Zum optik 0.84–2.0:1 yang paling luas dalam industri serta peralihan lensa 4K Lossless (±130% menegak, ±46% mendatar) menjadikan pemasangan mudah dan menayangkan imej yang sejajar dengan sempurna sehingga 300 inci, lantas menjadikan mana-mana dinding sebagai kanvas sinematik sebenar yang dapat bersesuaian secara semula jadi dengan susun atur bilik yang berbeza.

Iris Lens yang canggih meningkatkan kontras tontonan sehingga 60,000:1, bersesuaian secara automatik dengan setiap adegan—mendedahkan butiran halus dalam bayang-bayang serta menambah kedalaman dan intensiti pada setiap sorotan, agar cerita terasa lebih imersif dan dapat dirasai dengan penuh emosi, sama ada anda menonton filem blokbuster atau drama yang tenang.

Pengalaman ini ditingkatkan lagi dengan bunyi yang direkayasa bersama Devialet | Opéra de Paris bagi menghasilkan audio berkualiti tinggi yang memenuhi ruang dan membuatkan penonton terasa lebih dekat dengan aksi. Dikuasakan oleh Auto Magic AI Adjusting 3.0, berserta QuadCam dan ToF Smart Sense, XR10 mengoptimumkan kualiti imej dan penjajaran secara pintar dalam masa nyata, lalu mengupayakan pengalaman pasang-dan-pakai yang benar-benar mudah. Sistem penyejukan cecair canggih memastikan prestasi stabil dan konsisten, walaupun semasa sesi tontonan yang panjang, sambil mengekalkan kecerahan dan kualiti imej dari semasa ke semasa.

Berdasarkan strategi inovasi paparan yang lebih luas, Hisense terus memperluas penyelesaian skrin besar dalam persekitaran pawagam rumah dan juga ruang tamu. Dengan XR10, Hisense membawakan pengalaman pawagam dengan lebih dekat, lebih imersif dan bersepadu secara lancar ke dalam kehidupan harian, sekali gus mentransformasikan cara orang menikmati kandungan di rumah.

Latar Belakang Hisense

Hisense, ditubuhkan pada 1969, merupakan peneraju diiktiraf di peringkat global bagi peralatan rumah dan elektronik pengguna dengan operasi di lebih 160 negara, mengkhusus dalam penyediaan produk multimedia berkualiti tinggi, peralatan rumah serta penyelesaian IT pintar. Menurut Omdia, Hisense menduduki tempat No. 1 di peringkat global dalam segmen televisyen 100 inci dan ke atas (2023-2025). Sebagai The Origin of RGB MiniLED, Hisense terus menerajui inovasi RGB MiniLED generasi akan datang. Sebagai penaja rasmi FIFA World Cup 2026™, Hisense komited terhadap perkongsian sukan global sebagai cara untuk berhubung dengan audiens di seluruh dunia.

