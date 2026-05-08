Společnost Hisense představuje model XR10: špičkový projektor, který přináší kino do každé domácnosti
May 08, 2026, 05:00 ET
ČCHING-TAO, Čína, 8. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, dnes představuje model XR10, prémiový laserový projektor navržený tak, aby v domácím prostředí poskytoval ryzí filmový zážitek. XR10 kombinuje mohutný výkon s rafinovaným designem a přináší zážitek z velkoplošného obrazu do každodenního života – ať už jde o filmy, hraní her nebo společné rodinné chvíle.
Díky 6 000 ANSI lumenů zajišťuje XR10 jasný a živý obraz i v dobře osvětlených prostorech, takže si uživatelé mohou vychutnat čisté a realistické obrazy od ranních zpráv až po noční filmy – bez nutnosti ztlumit světla v místnosti. Díky nejširšímu optickému zoomu v oboru (0,84–2,0:1) a bezztrátovému posunu objektivu 4K (±130 % vertikálně, ±46 % horizontálně) je nastavení snadné a promítá dokonale zarovnané obrazy až do velikosti 300 palců, čímž promění jakoukoli zeď v opravdové filmové plátno, které se přirozeně přizpůsobí různým dispozicím místnosti.
Pokročilá clona Iris Lens zvyšuje kontrast obrazu až na 60 000:1 a automaticky se přizpůsobuje každé scéně – odhaluje jemné detaily ve stínech a dodává hloubku a intenzitu každému světlému bodu, takže příběhy vypadají působivěji a emocionálněji, ať už sledujete nějaký aktuální trhák nebo tiché drama.
Zážitek ještě umocňuje zvuk vyvinutý ve spolupráci se společnostmi Devialet a Opéra de Paris, který vytváří sytý, prostorově plný zvuk a přibližuje diváky k dění na obrazovce. Díky technologii Auto Magic AI Adjusting 3.0, spolu s funkcemi QuadCam a ToF Smart Sense, model XR10 inteligentně optimalizuje kvalitu obrazu a jeho nastavení v reálném čase, což umožňuje skutečně bezproblémový zážitek typu „připoj a hraj". Pokročilý systém kapalného chlazení zajišťuje stabilní a konzistentní výkon i při delším sledování a udržuje jas a kvalitu obrazu v průběhu času.
Na základě své širší strategie inovací v oblasti displejů pokračuje Hisense v rozšiřování řešení s velkými obrazovkami jak pro domácí kino, tak pro obývací pokoje. S modelem XR10 přináší Hisense kino blíže, s větším pocitem ponoření a hladce začleněné do každodenního života, čímž mění způsob, jakým lidé vnímají obsah doma.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–2025). Jako původce technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026TM se společnost Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky na celém světě.
