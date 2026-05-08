Hisense predstavuje XR10: vrchol medzi projektormi, prináša kino do každej domácnosti
May 08, 2026, 05:00 ET
ČCHING-TAO, Čína, 8. mája 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, popredná značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov na celom svete, dnes predstavuje XR10, prémiový laserový projektor navrhnutý tak, aby vám doma poskytol skutočný filmový zážitok. XR10 kombinuje vysoký výkon s prepracovaným dizajnom a prináša zážitok z veľkej obrazovky do každodenného života – či už ide o filmy, hranie hier alebo spoločné rodinné chvíle.
Vďaka svetelnému toku 6 000 ANSI lúmenov zaisťuje XR10 jasný a živý obraz aj v dobre osvetlených priestoroch, takže si používatelia môžu vychutnať jasný a realistický obraz od ranných správ až po nočné filmy – bez nutnosti stmievať miestnosť. Jeho najširší optický zoom v odvetví s rozsahom 0,84 – 2,0:1 a bezstratový posun objektívu v rozlíšení 4K (±130 % vertikálne, ±46 % horizontálne) uľahčujú nastavenie a premietajú dokonale zarovnaný obraz až do veľkosti 300 palcov, čím premieňajú akúkoľvek stenu na skutočne filmové plátno, ktoré sa prirodzene prispôsobí rôznym rozloženiam miestností.
Vyspelá šošovka s clonou zvyšuje kontrast obrazu až na 60 000:1 a automaticky sa prispôsobuje každej scéne – odhaľuje jemné detaily v tieňoch a dodáva hĺbku a intenzitu každému svetlu, takže príbehy pôsobia pohlcujúcejšie a emocionálnejšie, či už sledujete trhák alebo tichú drámu.
Zážitok je ešte umocnený zvukom, ktorý vznikol v spolupráci s Devialet | Opéra de Paris, čím vzniká bohatý, miestnosť zapĺňajúci zvuk, ktorý divákov vtiahne priamo do deja. Vďaka technológii Auto Magic AI Adjusting 3.0 spolu s technológiami QuadCam a ToF Smart Sense, XR10 inteligentne optimalizuje kvalitu obrazu a zarovnanie v reálnom čase, čím umožňuje skutočne bezproblémový zážitok typu „plug-and-play". Pokročilý systém kvapalinového chladenia zaisťuje stabilný a konzistentný výkon aj počas dlhého sledovania, pričom si dlhodobo zachováva jas a kvalitu obrazu.
V nadväznosti na svoju širšiu stratégiu inovácií v oblasti displejov spoločnosť Hisense naďalej rozširuje riešenia s veľkou obrazovkou v domácich kinách aj v obývacích izbách. S modelom XR10 prináša Hisense kino bližšie, pohlcujúcejšie a bezproblémovo integrované do každodenného života, čím mení spôsob, akým si ľudia doma vychutnávajú obsah.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia je spoločnosť Hisense celosvetovo na prvom mieste v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (2023 – 2025). Spoločnosť Hisense, ktorá je pôvodcom RGB MiniLED, je naďalej lídrom inovácií novej generácie RGB MiniLED. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026TM sa spoločnosť Hisense angažuje v globálnych športových partnerstvách, ktoré sú spôsobom, ako sa spojiť s publikom na celom svete.
