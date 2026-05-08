Hisense представляет XR10: совершенный проектор, приносящий кино в каждый дом

ЦИНДАО, Китай, 8 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд в области потребительской электроники и бытовой техники, сегодня представляет лазерный проектор премиум-класса XR10, предназначенный для обеспечения истинного кинематографического погружения в домашних условиях. XR10 сочетает в себе мощную производительность с изысканным дизайном, привнося большой экран в повседневную жизнь — будь то фильмы, игры или совместные семейные моменты.

Благодаря 6000 люменам ANSI XR10 обеспечивает яркие, живые визуальные эффекты даже в хорошо освещенных помещениях, поэтому пользователи могут наслаждаться четкими, реалистичными изображениями от утренних новостей до ночных фильмов — не нужно затемнять комнату. Самый широкий в отрасли оптический зум 0,84-2,0:1 и смещение объектива 4K без потерь (±130% по вертикали, ±46% по горизонтали) облегчают настройку, проецируя идеально выровненные изображения до 300 дюймов, превращая любую стену в действительно кинематографический холст, который естественным образом адаптируется к различным планировкам комнаты.

Улучшенный объектив Iris Lens повышает контрастность просмотра до 60 000:1, автоматически адаптируясь к каждой сцене, раскрывая тонкие детали в тени и добавляя глубину и интенсивность к каждому освещению, поэтому истории кажутся более захватывающими и эмоционально привлекательными, независимо от того, смотрите ли вы блокбастер или тихую драму.

Ощущения еще больше усиливаются благодаря звуку, разработанному совместно с Devialet | Opéra de Paris, создавая богатое, заполняющее пространство аудио, которое приближает зрителей к действию. Благодаря Auto Magic AI Adjusting 3.0, а также QuadCam и ToF Smart Sense, XR10 интеллектуально оптимизирует качество изображения и выравнивание в режиме реального времени, обеспечивая действительно легкое подключение и воспроизведение. Усовершенствованная система жидкостного охлаждения обеспечивает стабильную и стабильную работу даже во время длительных сеансов просмотра, сохраняя яркость и качество изображения с течением времени.

Опираясь на свою более широкую стратегию инноваций в области дисплеев, Hisense продолжает расширять решения для больших экранов как в домашнем кинотеатре, так и в гостиной. Вместе с XR10 компания Hisense делает кинематограф более близким, захватывающим и легко интегрируемым в повседневную жизнь, трансформируя то, как люди воспринимают контент дома.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 по 2025 год). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором футбольного чемпионата FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

