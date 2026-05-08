Hisense ra mắt XR10: Đỉnh cao của công nghệ máy chiếu, mang điện ảnh đến với mọi gia đình

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 8 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, hôm nay chính thức ra mắt XR10, mẫu máy chiếu laser cao cấp được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm điện ảnh đắm chìm chân thực ngay tại nhà. XR10 kết hợp hiệu năng mạnh mẽ với thiết kế tinh tế, đưa trải nghiệm màn hình lớn trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày — dù là xem phim, chơi game hay những khoảnh khắc quây quần bên gia đình.

Với độ sáng 6.000 lumen ANSI, XR10 đảm bảo hình ảnh luôn sáng rõ và sống động ngay cả trong không gian nhiều ánh sáng, vì vậy người dùng có thể thưởng thức hình ảnh chân thực, sắc nét từ bản tin buổi sáng đến những bộ phim đêm khuya — không cần làm tối phòng. Khả năng zoom quang học rộng nhất trong ngành với tỷ lệ 0.84–2.0:1 cùng công nghệ dịch chuyển ống kính 4K không suy giảm chất lượng (±130% theo chiều dọc, ±46% theo chiều ngang) giúp việc thiết lập trở nên dễ dàng, trình chiếu hình ảnh căn chỉnh hoàn hảo lên tới 300 inch, biến bất kỳ bức tường nào thành một màn chiếu điện ảnh thực thụ, thích ứng tự nhiên với nhiều bố cục phòng khác nhau.

Ống kính Iris tiên tiến tăng cường độ tương phản lên tới 60.000:1, tự động điều chỉnh theo từng cảnh — làm nổi bật các chi tiết tinh tế trong vùng tối và tăng chiều sâu, cường độ cho các vùng sáng, vì vậy những câu chuyện trở nên đắm chìm và giàu cảm xúc hơn, dù bạn đang xem một bộ phim bom tấn hay một phim truyền hình nhẹ nhàng.

Trải nghiệm này tiếp tục được nâng tầm nhờ hệ thống âm thanh do Hisense đồng phát triển cùng Devialet | Opéra de Paris, tạo ra âm thanh phong phú, lan tỏa khắp không gian, đưa người xem đến gần hơn với từng khoảnh khắc trên màn ảnh. Được trang bị công nghệ Auto Magic AI Adjusting 3.0 cùng hệ thống QuadCam và ToF Smart Sense, XR10 tự động tối ưu chất lượng hình ảnh và căn chỉnh theo thời gian thực, mang đến trải nghiệm sử dụng vô cùng tiện lợi. Hệ thống làm mát bằng chất lỏng tiên tiến đảm bảo hiệu suất ổn định và nhất quán ngay cả khi xem phim trong thời gian dài, duy trì độ sáng và chất lượng hình ảnh theo thời gian.

Dựa trên chiến lược đổi mới toàn diện trong công nghệ hiển thị, Hisense không ngừng mở rộng các giải pháp màn hình lớn cho cả không gian rạp chiếu tại gia và phòng khách. Với XR10, Hisense mang đến một trải nghiệm điện ảnh gần gũi hơn, đắm chìm hơn và tích hợp liền mạch vào cuộc sống thường ngày, qua đó thay đổi cách con người trải nghiệm nội dung tại nhà.

Giới thiệu về Hisense

Hisense, được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 160 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - 2025). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026TM, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

