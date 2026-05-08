Hisense Luncurkan XR10: Proyektor Premium yang Hadirkan Pengalaman Sinematik di Rumah

Dengan tingkat kecerahan 6.000 ANSI lumen, XR10 menghadirkan visual yang terang dan tajam, bahkan di ruangan dengan pencahayaan tinggi. Pengguna tetap dapat menikmati gambar yang jernih dan realistis dari tayangan berita di pagi hari hingga film di malam hari, tanpa perlu meredupkan lampu. Didukung optical zoom terluas di kelasnya (0,84–2,0:1) serta fitur 4K Lossless lens shift (±130% vertikal, ±46% horizontal), pengaturan proyektor menjadi lebih mudah. XR10 mampu memproyeksikan gambar hingga 300 inci dengan presisi tinggi, mengubah dinding menjadi layar sinema yang dapat beradaptasi dengan beragam tata letak ruangan.

Teknologi Iris Lens meningkatkan rasio kontras hingga 60.000:1. Berkat teknologi mutakhir ini, pengaturan kontras berlangsung otomatis untuk setiap adegan. Detail halus pada area gelap tampil lebih jelas, sementara sorotan menjadi lebih hidup, menciptakan pengalaman menonton yang lebih realistis dan emosional—baik untuk film blockbuster maupun drama.

Pengalaman audiovisual semakin lengkap berkat sistem yang dikembangkan bersama Devialet | Opéra de Paris, menghasilkan audio yang detail dan memenuhi ruangan. Dengan teknologi Auto Magic AI Adjusting 3.0, serta dukungan QuadCam dan ToF Smart Sense, XR10 mampu mengoptimalkan kualitas gambar dan melakukan penyelarasan secara seketika, menghadirkan pengalaman plug-and-play yang praktis. Sistem pendingin cair yang canggih juga menjaga performa XR10 tetap stabil dalam penggunaan jangka panjang, serta tingkat kecerahan dan kualitas gambar selalu konsisten.

Melanjutkan strategi inovasi teknologi layar, Hisense terus memperluas solusi layar besar, baik untuk kebutuhan home cinema maupun ruang keluarga. Melalui XR10, Hisense menghadirkan pengalaman sinematik yang lebih mudah diakses, imersif, dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mengubah cara orang menikmati konten di rumah.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-2025). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA Club World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

