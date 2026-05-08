هايسنس تكشف عن XR10: قمة أجهزة العرض، جهاز يجلب السينما إلى كل منزل

تشينغداو، الصين، 8 مايو 2026 /PRNewswire/ -- تكشف هايسنس، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، اليوم عن XR10، وهو جهاز عرض ليزري فاخر صُمم لتقديم انغماس سينمائي حقيقي في المنزل. يجمع XR10 بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، ليقدّم تجربة الشاشة الكبيرة في الحياة اليومية، سواء لمشاهدة الأفلام أو ألعاب الفيديو أو مشاركة لحظات عائلية مشتركة.

بفضل 6000 لومن ANSI، يضمن XR10 صورًا ساطعة وحيوية حتى في المساحات جيدة الإضاءة، بما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بصور واضحة تنبض بالحياة من نشرات الأخبار الصباحية إلى أفلام السهرات، من دون الحاجة إلى تعتيم الغرفة. كما يجعل نطاق التكبير/التصغير البصري من 0.84 إلى 2.0:1، الأوسع على مستوى القطاع، إلى جانب إزاحة العدسة 4K دون فقدان (±130% رأسيًا و±46% أفقيًا)، إعداد الجهاز في غاية السهولة، بما يتيح عرض صور بمحاذاة مثالية وبحجم يصل إلى 300 بوصة، ليحوّل أي جدار إلى مساحة عرض سينمائية حقيقية تتكيف بسلاسة مع توزيعات الغرف المختلفة.

ترفع عدسة القزحية المتقدمة نسبة التباين إلى ما يصل إلى 60,000:1، مع تكيّف تلقائي مع كل مشهد، ما يكشف التفاصيل الدقيقة في الظلال ويُضفي عمقًا وتألقًا على كل منطقة ساطعة، لتصبح تجربة المشاهدة أكثر انغماسًا وأشد تأثيرًا على المستوى العاطفي، سواء عند مشاهدة فيلم ضخم الإنتاج أو دراما هادئة.

ترتقي التجربة أيضًا بفضل منظومة صوتية مطوَّرة بالتعاون الهندسي مع Devialet | Opéra de Paris، لتقدّم صوتًا غنيًا يملأ أرجاء الغرفة ويقرّب المشاهدين من مجريات الحدث. يعتمد XR10 على Auto Magic AI Adjusting 3.0 إلى جانب QuadCam وToF Smart Sense، ليُحسّن بذكاء جودة الصورة ومحاذاتها في الوقت الفعلي، بما يتيح تجربة التوصيل والتشغيل بكل سلاسة. كما يضمن نظام تبريد سائل متقدم أداءً مستقرًا وثابتًا حتى خلال جلسات المشاهدة الطويلة، مع الحفاظ على السطوع وجودة الصورة بمرور الوقت.

استنادًا إلى استراتيجيتها الأوسع للابتكار في تقنيات العرض، تواصل هايسنس توسيع حلول الشاشات كبيرة الحجم في السينما المنزلية وبيئات غرف المعيشة. مع XR10، تجعل هايسنس تجربة السينما أقرب وأكثر انغماسًا، وتدمجها بسلاسة في الحياة اليومية، بما يغيّر طريقة استمتاع الناس بالمحتوى في المنزل.

