Hisense prezentuje XR10: szczytowe osiągnięcie w technologii projektorów - kino w każdym domu

QINGDAO, Chiny, 8 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa międzynarodowa marka elektroniki użytkowej i urządzeń domowych, prezentuje dziś XR10 - zaawansowany projektor laserowy klasy premium, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu prawdziwie kinowych wrażeń w warunkach domowych. XR10 łączy wysoką wydajność z dopracowanym wzornictwem, przenosząc doświadczenie dużego ekranu do codziennego życia - zarówno przy oglądaniu filmów i graniu, jak i w trakcie wspólnego spędzania czasu z rodziną.

Dzięki jasności na poziomie 6000 lumenów ANSI, XR10 gwarantuje jasny i wyrazisty obraz nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach, umożliwiając oglądanie treści o każdej porze dnia - od porannych wiadomości po nocne seanse - bez konieczności zaciemniania pokoju. Najszerszy w branży zakres zoomu optycznego 0,84-2,0:1 oraz bezstratne przesunięcie obiektywu w rozdzielczości 4K (±130% w pionie, ±46% w poziomie) zapewniają łatwą konfigurację i idealne dopasowanie obrazu o przekątnej nawet do 300 cali, zmieniając każdą ścianę w kinowy ekran dostosowany do różnych układów pomieszczeń.

Zaawansowana przysłona Iris Lens zwiększa kontrast obrazu nawet do poziomu 60 000:1, automatycznie dopasowując się do każdej sceny. Pozwala to wydobyć detale w cieniach i podkreśla jasne partie obrazu, co przekłada się na bardziej immersyjne i angażujące doświadczenie wizualne.

Wrażenia dodatkowo wzbogaca system audio współtworzony z Devialet | Opéra de Paris, który zapewnia bogaty, przestrzenny dźwięk wypełniający całe pomieszczenie i przybliżający widza do akcji. Dzięki technologii Auto Magic AI Adjusting 3.0, wspieranej przez system QuadCam oraz ToF Smart Sense, XR10 inteligentnie optymalizuje jakość i wyrównanie obrazu w czasie rzeczywistym, oferując w pełni bezproblemowe doświadczenie typu plug-and-play. Zaawansowany system chłodzenia cieczą zapewnia stabilną i nieprzerwaną pracę nawet podczas długich sesji, utrzymując wysoką jasność i jakość obrazu przez długi czas.

W ramach szerszej strategii innowacji w obszarze wyświetlania obrazu, Hisense konsekwentnie rozwija rozwiązania wielkoekranowe zarówno dla kina domowego, jak i przestrzeni salonowych. Dzięki modelowi XR10 Hisense sprawia, że prawdziwe kino jest bliżej nas, oferuje pełniejsze wrażenia i płynnie łączy się z naszym życiem codziennym, zmieniając sposób, w jaki użytkownicy doświadczają treści w swoim domu.

Hisense

Firma Hisense, założona w 1969 r., jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej, z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zajmuje pozycję lidera w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023-2025). Firma Hisense, jako twórca technologii RGB MiniLED, wprowadza dalsze innowacje w zakresie telewizorów RGB MiniLED nowej generacji. Jako oficjalny sponsor Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA Club World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2966378/XR10_KV.jpg