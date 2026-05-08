Hisense เปิดตัว XR10: ขีดสุดแห่งนวัตกรรมโปรเจกเตอร์ นิยามใหม่ของการยกโรงหนังมาไว้ที่บ้าน
08 May, 2026, 17:00 CST
ชิงเต่า, จีน, 8 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์ผู้นำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน เปิดตัว XR10 เลเซอร์โปรเจกเตอร์ระดับพรีเมียมที่รังสรรค์มาเพื่อมอบสัมผัสแห่งประสบการณ์ภาพยนตร์อย่างสมจริงภายในที่พักอาศัย โดย XR10 ได้ผสานประสิทธิภาพอันทรงพลังเข้ากับการออกแบบที่ประณีตเหนือระดับ เพื่อเปลี่ยนการใช้งานในชีวิตประจำวันให้เป็นประสบการณ์บนหน้าจอขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการรับชมภาพยนตร์ เล่นเกม หรือแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันในครอบครัว
XR10 มาพร้อมความสว่างสูงถึง 6,000 ANSI ลูเมน ให้เต็มอิ่มกับภาพที่สว่างคมชัดและมีสีสันสมจริง แม้จะใช้งานในพื้นที่ที่มีแสงจ้า พร้อมเพลิดเพลินไปกับภาพที่สวยสมจริงได้ตั้งแต่การดูข่าวเช้าไปจนถึงการชมภาพยนตร์ยามดึกโดยไม่จำเป็นต้องหรี่ไฟ นอกจากนี้ ยังมาพร้อมระยะออปติคอลซูม 0.84-2.0:1 ที่กว้างที่สุดในอุตสาหกรรม และฟังก์ชันเลนส์ชิฟต์ระดับ 4K Lossless (ปรับได้ทั้งแนวตั้ง ±130% และแนวนอน ±46%) ช่วยให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่ายและจัดวางภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบบนขนาดหน้าจอใหญ่สูงสุดถึง 300 นิ้ว เปลี่ยนผนังห้องให้กลายเป็นจอภาพยนตร์ที่ปรับเข้ากับพื้นที่การใช้งานในบ้านได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ เทคโนโลยี Iris Lens สุดล้ำ ยังช่วยเพิ่มค่าคอนทราสต์ได้สูงถึง 60,000:1 โดยจะปรับการทำงานตามแต่ละฉากโดยอัตโนมัติ เพื่อดึงรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในเงามืดและเพิ่มมิติความลึกให้ทุกไฮไลท์ดูโดดเด่น ทำให้ทุกเรื่องราวดูสมจริงและเข้าถึงอารมณ์ได้ยิ่งกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หรือแนวดราม่าที่เน้นความละเมียดละไม
ยกระดับประสบการณ์ให้เหนือชั้นไปอีกขั้น ด้วยระบบเสียงที่พัฒนาร่วมกับ Devialet | Opéra de Paris มอบพลังเสียงที่อิ่มเอมโอบล้อมทั่วทิศทาง ช่วยให้ผู้ชมรู้สึกราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริง XR10 พร้อมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Auto Magic AI Adjusting 3.0 ทำงานร่วมกับ QuadCam และ ToF Smart Sense ที่ช่วยปรับจูนคุณภาพของภาพและการจัดวางตำแหน่งแบบเรียลไทม์ มอบประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายดายเพียงแค่เสียบปลั๊ก นอกจากนี้ ยังมีระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว ช่วยให้ตัวเครื่องทำงานได้อย่างเสถียรต่อเนื่องแม้จะรับชมติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยยังคงความสว่างและคุณภาพของภาพให้ดีเยี่ยมสม่ำเสมอ
Hisense ยังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมจอภาพ ด้วยการขยายโซลูชันหน้าจอขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งรูปแบบโฮมซินีมาและในห้องนั่งเล่น ซึ่งการเปิดตัว XR10 ในครั้งนี้ Hisense หวังยกโรงภาพยนตร์มาไว้ให้ใกล้ตัวมากขึ้น พร้อมมอบความสมจริงที่ผสานเข้ากับไลฟ์สไตล์ในทุกวันได้อย่างลงตัว เพื่อพลิกโฉมการรับชมคอนเทนต์ภายในบ้านอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
เกี่ยวกับ Hisense
Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งดำเนินงานในกว่า 160 ประเทศ และมีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชันไอทีอัจฉริยะ จากข้อมูลของ Omdia พบว่า Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (2566-2568) Hisense ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรม RGB MiniLED ยุคใหม่ในฐานะผู้คิดค้น RGB MiniLED ทั้งนี้ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026TM Hisense มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือด้านกีฬาระดับโลกเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลก
