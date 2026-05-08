Hisense dévoile le XR10 : l'excellence en matière de projecteur, une salle de cinéma dans chaque foyer

QINGDAO, Chine, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque leader dans le domaine de l'électronique et de l'électroménager grand public, dévoile aujourd'hui le XR10, un projecteur laser haut de gamme conçu pour procurer une véritable expérience cinéma immersive à la maison. Le XR10 associe des performances puissantes à un design élégant, pour une expérience grand écran au quotidien, que ce soit pour les films, le gaming ou les moments partagés en famille.

Avec ses 6 000 lumens ANSI, le XR10 produit des images lumineuses et vives même dans les espaces bien éclairés, afin que les utilisateurs puissent profiter d'images claires et réalistes, des infos du matin aux films de fin de soirée, sans avoir à obscurcir la pièce. Son zoom optique 0,84-2,0:1, le plus large du secteur, et le décalage de l'objectif 4K Lossless (±130 % à la verticale, ±46 % à l'horizontale) facilitent l'installation et permettent de projeter des images parfaitement alignées jusqu'à 300 pouces, transformant ainsi n'importe quel mur en une véritable toile de cinéma s'adaptant naturellement aux différents agencements de la pièce.

Une lentille Iris avancée augmente le contraste jusqu'à 60 000:1, en s'adaptant automatiquement à chaque scène, révélant ainsi les détails subtils dans l'ombre et ajoutant de la profondeur et de l'intensité à chaque zone claire, pour que les histoires soient plus immersives et plus riches en émotions, que vous regardiez une superproduction ou un drame intimiste.

L'expérience est encore rehaussée par un son co-développé avec Devialet et l'Opéra de Paris, créant une sonorité riche qui remplit la salle et place les spectateurs au plus près de l'action. Grâce à Auto Magic AI Adjusting 3.0, à QuadCam et à ToF Smart Sense, le XR10 optimise intelligemment la qualité de l'image et l'alignement en temps réel, pour une expérience plug-and-play vraiment confortable. Un système de refroidissement liquide avancé garantit des performances stables et constantes, même lors de longues sessions de visionnage, en maintenant la luminosité et la qualité de l'image au fil du temps.

S'appuyant sur sa stratégie d'innovation globale en matière d'affichage, Hisense continue de développer des solutions grand écran pour les environnements de home cinéma et de salon. Avec le XR10, Hisense rend le cinéma plus accessible, plus immersif et l'intègre parfaitement dans la vie de tous les jours, transformant ainsi la manière dont les gens profitent des contenus chez eux.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde 2026TM de la FIFA, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2966378/XR10_KV.jpg