Hisense presernta XR10: Lo último en proyectores, llevando el cine a todos los hogares

QINGDAO, China, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, una marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, presenta hoy el XR10, un proyector láser de gama alta diseñado para ofrecer una auténtica experiencia cinematográfica en casa. El XR10 combina un rendimiento potente con un diseño refinado, llevando la experiencia de la gran pantalla a la vida cotidiana, ya sea para ver películas, jugar o compartir momentos en familia.

Con 6.000 lúmenes ANSI, el XR10 garantiza imágenes brillantes y nítidas incluso en espacios muy iluminados, de modo que los usuarios pueden disfrutar de imágenes claras y realistas, desde los informativos matutinos hasta las películas nocturnas, sin necesidad de oscurecer la sala. Su zoom óptico de 0,84–2,0:1, el más amplio del sector, y el desplazamiento de lente 4K sin pérdida de calidad (±130 % en vertical, ±46 % en horizontal) facilitan la instalación, proyectando imágenes perfectamente alineadas de hasta 300 pulgadas y convirtiendo cualquier pared en un auténtico lienzo cinematográfico que se adapta de forma natural a diferentes distribuciones de la sala.

Una lente de iris avanzada aumenta el contraste de visualización hasta 60.000:1, adaptándose automáticamente a cada escena, revelando detalles sutiles en las sombras y añadiendo profundidad e intensidad a cada punto de luz, para que las historias resulten más envolventes y emotivas, tanto si estás viendo un éxito de taquilla como un drama tranquilo.

La experiencia se ve aún más realzada gracias al sonido desarrollado en colaboración con Devialet | Opéra de Paris, que crea un audio envolvente y de gran riqueza que acerca a los espectadores a la acción. Con la tecnología Auto Magic AI Adjusting 3.0, junto con QuadCam y ToF Smart Sense, el XR10 optimiza de forma inteligente la calidad de la imagen y la alineación en tiempo real, lo que permite una experiencia 'plug-and-play' verdaderamente sencilla. Un avanzado sistema de refrigeración líquida garantiza un rendimiento estable y constante, incluso durante sesiones de visionado prolongadas, manteniendo el brillo y la calidad de imagen a lo largo del tiempo.

Basándose en su estrategia más amplia de innovación en pantallas, Hisense continúa ampliando sus soluciones de pantalla grande tanto para el cine en casa como para el salón. Con el XR10, Hisense acerca el cine, lo hace más envolvente y lo integra a la perfección en la vida cotidiana, transformando la forma en que las personas disfrutan de los contenidos en casa.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2025). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

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