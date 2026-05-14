Huawei ve İş Ortakları, Jaguarları Korumaya Yönelik Tech4Nature Meksika Projesi ile GSMA Global Mobile LATAM Ödülünü Aldı

MEXICO CITY, 14 Mayıs 2026 /PRNewswire/ -- Huawei, Meksika'nın Yucatan eyaletinde gerçekleştirdiği Tech4Nature – Dzilam de Bravo Doğa Koruma Alanı projesiyle dün Latin Amerika'da Sosyal Etki dalında Global Mobile (GLOMO) LATAM ödülünü aldı. GSMA tarafından M360 LATAM 2026'da verilen GLOMO ödülü, rezervdeki jaguarları korumak için teknolojiyi kullanan projenin çevre koruma alanına yaptığı katkıyı takdir etmektedir.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ve Huawei TECH4ALL arasında kurulan Tech4Nature küresel ortaklığı kapsamındaki Meksika projesi, Yucatan'da ikonik ve nesli tükenmekte olan türlerinden biri olan jaguarın doğal yaşam alanını izlemek ve korumak için ileri teknoloji araçları kullanılıyor.

Huawei Meksika İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü Samira Herrera, "Bu ödül, teknolojinin insanlara ve gezegene hizmet ettiğinde sahip olduğu gücü yansıtıyor," dedi. "Tech4Nature Mexico, sektörler arası işbirliğinin toplumlar ve biyolojik çeşitliliğin korunması üzerinde nasıl somut ve olumlu bir etki yaratabileceğinin bir örneğidir."

2022 yılında başlatılan ve şu anda ikinci aşamasında olan bu proje, IUCN, Huawei, Yucatán Eyaleti Hükümeti, C Minds, Yucatán Politeknik Üniversitesi (UPY) ve Dzilam de Bravo yerel topluluğu arasındaki işbirliğinin bir sonucudur. Bu çözüm, yapay zeka destekli tür tespit ve birey tanımlama, topluluk öncülüğünde izleme ve yönetişim ile hükümet, akademi, sivil toplum ve özel sektör arasında sektörler arası işbirliğini bir araya getiriyor.

"Tech4Nature Mexico, teknolojinin gerçek potansiyelinin verileri doğanın korunmasına yönelik koordinasyon, ortak eylem ve kamu politikalarına dönüştürmekte yattığını ortaya koyuyor. Topluluklara ve insan haklarına odaklanan çok sektörlü işbirliği sayesinde bu girişim, yapay zeka gibi araçları ekonomilerimizi ve geleceğimizi ayakta tutan ekosistemlerin hizmetine sunuyor" dedi, Regina Cervera, C Minds İklim için Yapay Zeka'dan Tech4Nature México Proje Koordinatörü.

Projenin başlangıcından bu yana, rezervde konuşlandırılan 26 adet kamera kapanı ve 60 akustik cihaz sayesinde, 40'ı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, 147'den fazla tür tespit etti. En önemlisi, sistem 16 ayrı jaguarı tespit ederek, bu türün davranışlarını, hareketlerini ve türün korunmasına yönelik önlemleri anlamak için hayati önem taşıyan bilgiler sağlamıştır; bu tür, koruma alanının çevresel dengesi açısından kilit öneme sahiptir.

Huawei'nin bulut tabanlı çözümleri, saha verilerinin işlenmesi ve analiz edilmesi için kullanılmaktadır. Jaguarların video görüntülerinin yanı sıra, sistem tarafından 100.000'den fazla fotoğraf ve 600.000 ses kaydı yakalanarak otomatik olarak analiz edildi; bu da yerel yaban hayatı ve bu hayvanların yaşadığı ekosistemlerin izlenmesini güçlendirdi. Elde edilen veriye dayalı içgörüler, ekosistemin daha iyi anlaşılmasını ve biyolojik çeşitliliğin korunması için kamu politikalarına kadar uzanan daha etkili karar alma süreçlerini mümkün kılmaktadır. Ekolojik verilerin ötesinde, peyzaj düzeyindeki etkiler de gözle görülebilir – koruma alanı 69.000 hektardan 104.000 hektara genişlemiştir.

Yapay zeka, bulut depolama ve veri analitiği gibi teknolojiler, Tech4Nature Mexico projesinin bilimsel inovasyonu toplum katılımıyla birleştiren sürdürülebilir bir bilimsel koruma modeli oluşturmasını sağladı. Bu teknolojilerin yanı sıra, Huawei'in kablosuz bağlantı çözümleri, M360 LATAM 2026'da büyük yankı uyandıran bir tema olan Tech4Nature projelerinde çevresel veri aktarımının kilit unsurlarından birini oluşturuyor. 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde düzenlenen etkinlik, teknoloji ekosisteminden, mobil ağlardan, hükümetlerden ve ilgili sektörlerden gelen bölgesel ve küresel liderleri bir araya getirerek, teknolojinin gücünden nasıl yararlanılabileceğini tartışmak ve herkes adına daha iyi bir gelecek için çalışmak amacıyla düzenlendi. GLOMO LATAM Ödülleri, bölgedeki teknoloji, bağlantı ve sosyal ilerleme kavramlarını yeniden tanımlayan öncüleri onurlandırıyor. TechNature Mexico projesine verilen ödül, bu çözümün yenilikçiliğini ve Latin Amerika için önemli sosyal ve çevresel faydalar sağlama kapasitesini takdir etmektedir.

Huawei, Tech4Nature Mexico ile teknolojiyi daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmenin bir aracı olarak kullanma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor ve çevre koruma ile toplumsal kalkınmaya katkıda bulunan projeleri destekliyor.

Tech4Nature Hakkında

Huawei ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), teknolojik yenilikler yoluyla doğa koruma alanındaki başarıları daha geniş bir ölçeğe taşımak amacıyla 2020 yılında Tech4Nature küresel ortaklığını başlattı. Huawei'nin TECH4ALL girişimi ve IUCN Yeşil Listesi ile uyumlu olan Tech4Nature, doğa koruma sorunlarına özel çözümler sunarak 11 ülkede 13 projeyi desteklemiştir.

