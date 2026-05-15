화웨이와 파트너들, 재규어 보호를 위한 테크포네이처 멕시코 프로젝트로 GSMA 글로벌 모바일 라틴아메리카 어워드 수상

멕시코시티, 2026년 5월 15일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei)가 5월 13일, 멕시코 유카탄의 딜람 데 브라보 자연보호구역(Dzilam de Bravo Nature Reserve) 테크포네이처(Tech4Nature) 프로젝트로 라틴아메리카 사회적 영향 부문에서 글로벌 모바일(Global Mobile, GLOMO) 라틴아메리카 어워드를 수상했다. GSMA가 M360 라틴아메리카 2026(M360 LATAM 2026)에서 수여한 이 GLOMO 어워드는 보호구역 내 재규어 보호를 위해 기술을 활용한 환경 보전에 대한 프로젝트의 기여를 인정한 것이다.

세계자연보전연맹(International Union for Conservation of Nature, IUCN)과 화웨이 테크포올(TECH4ALL) 간의 테크포네이처 글로벌 파트너십 하에, 멕시코 프로젝트는 유카탄의 상징적이고 멸종위기에 처한 종인 재규어의 자연 서식지를 모니터링하고 보전하기 위해 첨단 기술 도구를 활용한다.

Huawei and partners receive the GLOMO award at GSMA M360 LATAM 2026 (PRNewsfoto/Huawei)

화웨이 멕시코(Huawei Mexico) 커뮤니케이션 및 홍보 부문의 사미라 에레라(Samira Herrera) 이사는 "이 인정은 기술이 사람과 지구를 위해 사용될 때 발휘되는 힘을 반영한다. 테크포네이처 멕시코는 부문 간 협력이 지역 사회와 생물다양성 보전에 어떻게 실질적인 긍정적 영향을 창출할 수 있는지의 사례이다"라고 말했다.

2022년에 시작되어 현재 두 번째 단계에 있는 이 프로젝트는 IUCN, 화웨이, 유카탄주 정부, C 마인즈(C Minds), 유카탄 폴리테크닉 대학교, 딜람 데 브라보 지역 사회 간의 협력의 결과이다. 이 솔루션은 AI 기반 종 탐지 및 개별 식별, 지역 사회 주도 모니터링 및 거버넌스, 정부, 학계, 시민사회, 민간 부문에 걸친 부문 간 협력을 통합한다.

C 마인즈 AI 포 클라이밋(AI for Climate)의 테크포네이처 멕시코 프로젝트 부문 레히나 세르베라(Regina Cervera) 코디네이터는 "테크포네이처 멕시코는 기술의 진정한 잠재력이 데이터를 조정, 집단적 행동 및 자연 보호를 위한 공공 정책으로 변환하는 데 있음을 입증한다. 지역 사회와 인권에 초점을 맞춘 다부문 협력을 통해 이 이니셔티브는 인공지능과 같은 도구를 우리의 경제와 미래를 지탱하는 생태계를 위해 활용한다"고 말했다.

프로젝트 시작 이후 보호구역에 배치된 26개의 카메라 트랩과 60개의 음향 장치가 40종의 멸종위기종을 포함한 147종 이상을 식별했다. 특히 이 시스템은 16마리의 재규어를 식별하여 보호구역의 환경적 균형에 핵심인 이 종을 보호할 수 있는 행동, 이동 및 보전 조치에 대한 이해를 위한 핵심 정보를 제공하고 있다.

화웨이의 클라우드 기반 솔루션은 현장 데이터를 처리하고 분석하는 데 사용된다. 재규어의 영상 외에도 10만 장 이상의 이미지와 60만 건 이상의 음향 녹음이 시스템에 의해 포착되고 자동으로 분석돼, 현지 동물군과 그들이 서식하는 생태계 모니터링을 강화하고 있다. 결과적인 데이터 기반 인사이트는 생태계에 대한 더 나은 이해와 공공 정책에까지 이르는 생물다양성 보전을 위한 더 효율적인 의사결정을 실현한다. 보호 구역이 6만 9000헥타르에서 10만 4000헥타르로 확장되는 등, 생태학적 데이터를 넘어 경관 수준의 영향도 가시적으로 나타나고 있다.

AI, 클라우드 스토리지, 데이터 분석과 같은 기술들은 테크포네이처 멕시코 프로젝트가 과학적 혁신과 지역 사회 참여를 결합한 지속 가능한 과학적 보전 모델을 만들 수 있도록 했다. 이러한 기술들과 함께 화웨이의 무선 연결 솔루션은 테크포네이처 프로젝트에서 환경 데이터 전송의 핵심 측면으로, M360 라틴아메리카 2026에서 공감을 얻은 주제이다. 5월 13일과 14일에 열린 이 행사는 기술 생태계, 모바일 네트워크, 정부, 연결된 산업 전반의 지역 및 글로벌 리더들을 한자리에 모아 기술의 힘을 어떻게 활용하고 모두를 위한 더 나은 미래를 향해 나아갈지를 논의했다. GLOMO 라틴아메리카 어워드(GLOMO LATAM Awards)는 지역 내에서 기술, 연결성, 사회적 발전을 재정의하는 변화의 주도자들을 기념한다. 테크포네이처 멕시코 프로젝트에 대한 이 상은 라틴아메리카에 중요한 사회적 및 환경적 혜택을 창출하는 혁신과 능력에 대해 솔루션을 인정한 것이다.

테크포네이처 멕시코를 통해 화웨이는 보다 지속 가능하고 포용적인 미래를 구축하는 도구로 기술을 활용하겠다는 의지를 재확인하며, 환경 보호와 지역 사회 발전에 기여하는 프로젝트를 추진하고 있다.

테크포네이처 소개

화웨이와 IUCN은 2020년 기술 혁신을 통해 자연 보전의 성공을 확대하기 위한 테크포네이처 글로벌 파트너십을 출범했다. 화웨이의 테크포올 이니셔티브와 IUCN 그린 리스트(Green List)에 맞춰 테크포네이처는 11개국에서 13개 프로젝트를 지원하며 보전 과제에 맞춤화된 솔루션을 제공했다.

화웨이 엑스(X) 계정: https://x.com/huawei_tech4all?lang=en

테크포올 자세히 알아보기: https://www.huawei.com/en/tech4all

테크포네이처 자세히 알아보기: https://tech4nature.iucngreenlist.org/

SOURCE Huawei