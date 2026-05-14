Huawei จับมือพันธมิตรคว้ารางวัล GSMA Global Mobile LATAM สำหรับโครงการ Tech4Nature Mexico เพื่อปกป้องเสือจากัวร์

14 May, 2026, 22:24 CST

เม็กซิโกซิตี้, 14 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Huawei ได้รับรางวัล Global Mobile (GLOMO) LATAM สำหรับโครงการที่สร้างผลกระทบทางสังคมในละตินอเมริกาจาก Tech4Nature – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Dzilam de Bravo ในยูคาตัน ประเทศเม็กซิโก รางวัล GLOMO ซึ่งมอบโดย GSMA ในงาน M360 LATAM 2026 ยกย่องการมีส่วนร่วมของโครงการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อปกป้องเสือจากัวร์ในเขตอนุรักษ์

Huawei and partners receive the GLOMO award at GSMA M360 LATAM 2026 (PRNewsfoto/Huawei)
โครงการในเม็กซิโกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจสอบและอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเสือจากัวร์ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์และใกล้สูญพันธุ์ในยูคาตัน ภายใต้ความร่วมมือระดับโลก Tech4Nature ของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และ Huawei TECH4ALL

"รางวัลดังกล่าวสะท้อนพลังของเทคโนโลยีเมื่อนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของผู้คนและโลก Tech4Nature Mexico คือตัวอย่างของการทำงานร่วมกันข้ามภาคส่วนซึ่งสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกที่จับต้องได้ต่อชุมชนและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ" Samira Herrera ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ Huawei Mexico กล่าว

โครงการซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี 2565 และปัจจุบันอยู่ในระยะที่สองนี้ เป็นผลจากการทำงานร่วมกันระหว่าง IUCN, Huawei, รัฐบาลแห่งรัฐยูกาตัน, C Minds, มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคยูกาตัน (UPY) และชุมชนท้องถิ่นของ Dzilam de Bravo โซลูชันดังกล่าวผสานการตรวจจับสายพันธุ์และการระบุตัวตนด้วย AI การติดตามและการกำกับดูแลโดยชุมชน ตลอดจนการทำงานร่วมกันข้ามภาคส่วนระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

"โครงการ Tech4Nature Mexico บ่งชี้ว่าศักยภาพอันแท้จริงของเทคโนโลยีอยู่ที่การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นการประสานงาน การดำเนินการร่วมกัน และนโยบายสาธารณะเพื่อการปกป้องธรรมชาติ โครงการริเริ่มนี้ได้นำเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในระบบนิเวศที่ค้ำจุนเศรษฐกิจและอนาคตของเราผ่านความร่วมมือจากหลายภาคส่วนซึ่งมุ่งเน้นชุมชนและสิทธิมนุษยชน" Regina Cervera ผู้ประสานงานโครงการ Tech4Nature México จาก AI for Climate ที่ C Minds เพิ่มเติม

นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการ กล้องดักจับสัตว์ 26 ตัว และอุปกรณ์เสียง 60 ตัวที่ติดตั้งในเขตอนุรักษ์ ได้ระบุพันธุ์สัตว์มากกว่า 147 ชนิด ซึ่ง 40 ชนิดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ที่สำคัญ ระบบดังกล่าวระบุถึงเสือจากัวร์จำนวน 16 ตัว ซึ่งให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจพฤติกรรม การเคลื่อนไหว และมาตรการอนุรักษ์อันสามารถปกป้องสายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อความสมดุลทางสิ่งแวดล้อมของเขตอนุรักษ์

โซลูชันบนคลาวด์ของ Huawei ถูกนำมาใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม นอกเหนือจากภาพวิดีโอของเสือจากัวร์แล้ว ระบบยังบันทึกภาพนิ่งมากกว่า 100,000 ภาพ บันทึกเสียงกว่า 600,000 รายการ และทำการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเสริมสร้างการติดตามสัตว์ป่าในท้องถิ่นและระบบนิเวศที่พวกมันอาศัยอยู่ ข้อมูลเชิงลึกที่ได้ช่วยให้เข้าใจระบบนิเวศดียิ่งขึ้น และนำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ อันส่งผลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ นอกเหนือจากข้อมูลทางนิเวศวิทยาแล้ว ผลกระทบในระดับภูมิทัศน์ก็ปรากฏให้เห็นเช่นกัน นั่นคือ พื้นที่คุ้มครองขยายจาก 69,000 เฮกตาร์ เป็น 104,000 เฮกตาร์

เทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้โครงการ Tech4Nature Mexico สามารถสร้างแบบจำลองการอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืนซึ่งผสมผสานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เข้ากับการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกเหนือจากเทคโนโลยีเหล่านี้แล้ว โซลูชันการเชื่อมต่อไร้สายของ Huawei ยังเป็นส่วนสำคัญของการส่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการ Tech4Nature อันเป็นหัวข้อสำคัญที่ได้รับการกล่าวถึงในงาน M360 LATAM 2026 ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 และ 14 พฤษภาคม โดยรวบรวมผู้นำระดับภูมิภาคและระดับโลกจากทั่วทั้งระบบนิเวศเทคโนโลยี เครือข่ายมือถือ รัฐบาล และอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกัน เพื่ออภิปรายถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยี และร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน รางวัล GLOMO LATAM ยกย่องผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งกำหนดนิยามใหม่ของเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และความก้าวหน้าทางสังคมในภูมิภาค รางวัลสำหรับโครงการ TechNature Mexico นี้เป็นการยกย่องโซลูชันด้านนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญสำหรับละตินอเมริกา

Huawei ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการรังสรรค์อนาคตอันยั่งยืนและครอบคลุมมากขึ้นด้วย Tech4Nature Mexico โดยขับเคลื่อนโครงการซึ่งเอื้อต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน

เกี่ยวกับ Tech4Nature

Huawei และสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เปิดตัวความร่วมมือระดับโลก Tech4Nature เมื่อปี 2563 เพื่อขยายความสำเร็จในการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี Tech4Nature สอดคล้องกับโครงการ TECH4ALL ของ Huawei และบัญชีรายชื่อพื้นที่สีเขียวของ IUCN โดยได้ให้การสนับสนุน 13 โครงการใน 11 ประเทศ ด้วยโซลูชันซึ่งปรับให้เหมาะสมกับความท้าทายด้านการอนุรักษ์

บัญชี Huawei X: https://x.com/huawei_tech4all?lang=en

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tech4Nature: https://tech4nature.iucngreenlist.org/

