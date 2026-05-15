Huawei dan Sejumlah Mitra Raih GSMA Global Mobile LATAM Award atas Proyek Konservasi Jaguar di Meksiko

Melalui kemitraan global Tech4Nature antara International Union for Conservation of Nature dan inisiatif Huawei TECH4ALL , proyek ini memanfaatkan AI, perangkat akustik, dan teknologi komputasi awan untuk memantau habitat alami jaguar—spesies ikonik yang terancam punah di Yucatan.

"Penghargaan ini mencerminkan keunggulan teknologi ketika dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dan bumi," ujar Communications and Public Relations Director, Huawei Mexico, Samira Herrera. "Tech4Nature Mexico menjadi contoh kolaborasi lintas-sektor yang menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat dan konservasi keanekaragaman hayati."

Proyek yang dimulai sejak 2022 dan kini memasuki fase kedua tersebut merupakan hasil kolaborasi antara IUCN, Huawei, Pemerintah Negara Bagian Yucatán, C Minds, Yucatan Polytechnic University (UPY), dan masyarakat lokal Dzilam de Bravo. Solusi yang diterapkan dalam proyek ini memadukan teknologi deteksi spesies dan identifikasi individu berbasiskan AI, sistem pemantauan dan tata kelola berbasiskan komunitas, serta kolaborasi lintas-sektor antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

"Tech4Nature Mexico menunjukkan bahwa potensi sejati dari teknologi terletak pada kemampuan mengubah data menjadi koordinasi, aksi kolektif, dan kebijakan publik untuk melindungi alam. Melalui kolaborasi multisektor yang berfokus pada masyarakat dan hak asasi manusia, proyek ini memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk melindungi ekosistem yang menopang ekonomi dan masa depan manusia," ujar Project Coordinator Tech4Nature Mexico dari AI for Climate at C Minds, Regina Cervera.

Sejak diluncurkan, proyek tersebut telah memasang 26 kamera jebak (camera trap) dan 60 perangkat akustik di kawasan konservasi. Sistem tersebut berhasil mengidentifikasi lebih dari 147 spesies, termasuk 40 spesies yang terancam punah. Sistem tersebut juga berhasil mengidentifikasi 16 individu jaguar sehingga memberikan data penting untuk memahami perilaku, pola pergerakan, serta langkah konservasi yang diperlukan guna melindungi spesies ini, serta menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan konservasi.

Huawei memanfaatkan solusi berbasis komputasi awan untuk memproses dan menganalisis data lapangan. Selain rekaman video jaguar, sistem juga berhasil mengumpulkan lebih dari 100.000 gambar dan 600.000 rekaman suara yang dianalisis secara otomatis guna memperkuat pemantauan satwa liar dan ekosistem habitatnya. Analisis berbasiskan data tersebut turut meningkatkan pemahaman ekosistem sekaligus mendukung pengambilan keputusan konservasi yang lebih efektif hingga pada level kebijakan publik. Selain dampak ekologis, proyek ini juga memperluas kawasan konservasi dari 69.000 hektare menjadi 104.000 hektare.

Teknologi seperti AI, penyimpanan data di komputasi awan, dan analisis data mendukung Tech4Nature Mexico membangun model konservasi ilmiah berkelanjutan yang memadukan inovasi teknologi dan partisipasi masyarakat. Selain itu, solusi konektivitas nirkabel Huawei juga menjadi elemen penting dalam transmisi data lingkungan untuk proyek Tech4Nature. Tema tersebut juga menjadi sorotan dalam ajang M360 LATAM 2026 yang berlangsung pada 13–14 Mei dan mempertemukan pemimpin industri teknologi, operator jaringan seluler, pemerintah, serta berbagai sektor industri terhubung dari berbagai negara. Ajang GLOMO LATAM Awards memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah mendorong perubahan dalam bidang teknologi, konektivitas, dan pembangunan sosial di kawasan Amerika Latin. Penghargaan untuk Tech4Nature Mexico diberikan atas inovasi dan kemampuannya menghadirkan manfaat sosial serta alam bagi kawasan tersebut.

Melalui Tech4Nature Mexico, Huawei menegaskan kembali komitmennya untuk menghadirkan teknologi sebagai sarana yang membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif melalui berbagai proyek pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat.

Tentang Tech4Nature

Huawei dan International Union for Conservation of Nature meluncurkan kemitraan global Tech4Nature pada 2020 untuk memperluas dampak konservasi alam melalui inovasi teknologi. Selaras dengan inisiatif TECH4ALL Huawei dan IUCN Green List, Tech4Nature telah mendukung 13 proyek di 11 negara melalui solusi yang disesuaikan dengan tantangan konservasi di masing-masing wilayah.

Akun Huawei di X: https://x.com/huawei_tech4all?lang=en

Informasi lebih lanjut tentang TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all

Informasi lebih lanjut tentang Tech4Nature: https://tech4nature.iucngreenlist.org/

SOURCE Huawei