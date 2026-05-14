Spoločnosť Huawei a jej partneri získali ocenenie GSMA Global Mobile LATAM za projekt Tech4Nature Mexico na ochranu jaguárov
May 14, 2026, 10:38 ET
MEXIKO, 14. mája 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei včera získala ocenenie Global Mobile (GLOMO) LATAM za sociálny vplyv v Latinskej Amerike vo svojom projekte Tech4Nature – prírodná rezervácia Dzilam de Bravo v mexickom Yucatáne. Cena GLOMO, ktorú udelila asociácia GSMA na veľtrhu M360 LATAM 2026, oceňuje príspevok projektu k ochrane životného prostredia prostredníctvom využívania technológií na ochranu jaguárov v rezervácii.
V rámci globálneho partnerstva Tech4Nature medzi Medzinárodnou úniou na ochranu prírody (IUCN) a spoločnosťou Huawei TECH4ALL využíva mexický projekt pokročilé technologické nástroje na monitorovanie a ochranu prirodzeného prostredia jaguára, ikonického a ohrozeného druhu na Yucatáne.
„Toto uznanie odráža silu technológie, keď je v službách ľudí a planéty," povedala Samira Herrerová, riaditeľka komunikácie a vzťahov s verejnosťou spoločnosti Huawei Mexico. „Tech4Nature Mexico je príkladom toho, ako môže medzisektorová spolupráca priniesť hmatateľný pozitívny vplyv na komunity a ochranu biodiverzity."
Projekt, ktorý sa začal v roku 2022 a momentálne je v druhej fáze, je výsledkom spolupráce medzi IUCN, Huawei, vládou štátu Yucatán, C Minds, Yucatánskou polytechnickou univerzitou (UPY) a miestnou komunitou v rezervácii Dzilam de Bravo. Riešenie integruje detekciu druhov a identifikáciu jedincov pomocou umelej inteligencie, monitorovanie a riadenie pod vedením komunity a medzisektorovú spoluprácu medzi vládou, akademickou obcou, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom.
„Tech4Nature Mexico dokazuje, že skutočný potenciál technológií spočíva v transformácii dát do koordinácie, spoločného úsilia a verejných politík na ochranu prírody. Prostredníctvom multisektorovej spolupráce zameranej na komunity a ľudské práva táto iniciatíva zavádza nástroje, ako je umelá inteligencia, do služieb ekosystémov, ktoré udržiavajú naše ekonomiky a našu budúcnosť," povedala Regina Cerverová, koordinátorka projektu Tech4Nature México v rámci iniciatívy AI for Climate organizácie C Minds.
Od spustenia projektu bolo rozmiestnených 26 fotopascí a 60 akustických zariadení v rezervácii, ktoré identifikovali viac ako 147 druhov, z ktorých 40 je ohrozených. Dôležité je, že systém identifikoval 16 jednotlivých jaguárov, čo poskytuje kľúčové informácie pre pochopenie správania, pohybu a ochranných opatrení, ktoré môžu pomôcť zachrániť tento druh, čo je kľúčové pre environmentálnu rovnováhu rezervácie.
Na spracovanie a analýzu údajov z terénu sa používajú cloudové riešenia spoločnosti Huawei. Okrem videozáznamov jaguárov systém zachytil a automaticky analyzoval viac ako 100 000 obrázkov a 600 000 zvukových nahrávok, čím sa posilnilo monitorovanie miestnej fauny a ekosystémov, ktoré obývajú. Výsledné poznatky založené na údajoch umožňujú lepšie pochopenie ekosystému a efektívnejšie rozhodovanie v oblasti ochrany biodiverzity, ktoré zasahuje do verejnej politiky. Okrem ekologických údajov je viditeľný aj vplyv na úrovni celej krajiny – chránená oblasť sa rozšírila zo 69 000 na 104 000 hektárov.
Technológie ako umelá inteligencia, cloudové úložisko a analýza údajov umožnili projektu Tech4Nature Mexico vytvoriť udržateľný vedecký model ochrany prírody, ktorý kombinuje vedecké inovácie so zapojením komunity. Popri týchto technológiách sú bezdrôtové riešenia pripojenia od spoločnosti Huawei kľúčovým aspektom prenosu environmentálnych údajov v projektoch Tech4Nature, čo je téma, ktorá rezonovala na konferencii M360 LATAM 2026. Podujatie, ktoré sa konalo 13. a 14. mája, spojilo regionálnych a globálnych lídrov z celého technologického ekosystému, mobilných sietí, vlád a prepojených odvetví, aby diskutovali o tom, ako využiť silu technológií – a pracovať na lepšej budúcnosti pre všetkých. Ceny GLOMO LATAM oslavujú tvorcov zmien, ktorí nanovo definujú technológie, konektivitu a sociálny pokrok v regióne. Ocenenie projektu TechNature Mexico vyzdvihuje riešenie pre jeho inováciu a schopnosť generovať významné sociálne a environmentálne výhody pre Latinskú Ameriku.
Spoločnosť Huawei s iniciatívou Tech4Nature Mexico potvrdzuje svoj záväzok využívať technológie ako nástroj na budovanie udržateľnejšej a inkluzívnejšej budúcnosti a podporovať projekty, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia a rozvoju komunity.
O iniciatíve Tech4Nature
Spoločnosť Huawei a Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) spustili v roku 2020 globálne partnerstvo Tech4Nature s cieľom zvýšiť úspech v ochrane prírody prostredníctvom technologických inovácií. V súlade s iniciatívou TECH4ALL spoločnosti Huawei a zeleným zoznamom IUCN podporila spoločnosť Tech4Nature 13 projektov v 11 krajinách s riešeniami prispôsobenými výzvam v oblasti ochrany prírody.
