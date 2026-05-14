Huawei và các đối tác nhận Giải thưởng GSMA Global Mobile LATAM cho dự án Tech4Nature Mexico bảo vệ loài báo đốm jaguar

THÀNH PHỐ MEXICO, ngày 14 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Huawei hôm qua đã nhận giải thưởng Global Mobile (GLOMO) LATAM ở hạng mục Tác động xã hội tại Mỹ Latinh cho dự án Tech4Nature – Khu bảo tồn thiên nhiên Dzilam de Bravo tại Yucatan, Mexico. Giải thưởng GLOMO do GSMA trao tại M360 LATAM 2026 nhằm ghi nhận đóng góp của dự án trong công tác bảo tồn môi trường thông qua việc ứng dụng công nghệ để bảo vệ loài báo đốm jaguar trong khu bảo tồn.

Trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn cầu Tech4Nature giữa Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Huawei TECH4ALL, dự án tại Mexico sử dụng các công cụ công nghệ tiên tiến để giám sát và bảo tồn môi trường sống tự nhiên của báo đốm jaguar, loài động vật mang tính biểu tượng và có nguy cơ tuyệt chủng ở Yucatan.

"Giải thưởng này phản ánh sức mạnh của công nghệ khi được đặt vào mục tiêu phục vụ con người và hành tinh", Samira Herrera, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ công chúng của Huawei Mexico cho biết. "Tech4Nature Mexico là một ví dụ cho cách hợp tác đa ngành có thể tạo ra tác động tích cực rõ rệt đối với cộng đồng và công tác bảo tồn đa dạng sinh học".

Dự án được khởi động từ năm 2022 và hiện đang bước sang giai đoạn thứ hai, là kết quả hợp tác giữa IUCN, Huawei, Chính quyền bang Yucatán, C Minds, Đại học Bách khoa Yucatan (UPY) và cộng đồng địa phương tại Dzilam de Bravo. Giải pháp này tích hợp công nghệ phát hiện loài và nhận diện cá thể bằng AI, cơ chế giám sát và quản trị do cộng đồng dẫn dắt, cùng mô hình hợp tác đa bên giữa chính phủ, giới học thuật, xã hội dân sự và khu vực tư nhân.

"Tech4Nature Mexico cho thấy tiềm năng thực sự của công nghệ nằm ở khả năng chuyển hóa dữ liệu thành sự phối hợp, hành động tập thể và các chính sách công để bảo vệ thiên nhiên. Thông qua mô hình hợp tác đa ngành tập trung vào cộng đồng và quyền con người, sáng kiến này đưa các công cụ như trí tuệ nhân tạo vào phục vụ những hệ sinh thái đang duy trì nền kinh tế và tương lai của chúng ta", Regina Cervera, Điều phối viên dự án Tech4Nature México từ bộ phận AI vì Khí hậu tại C Minds cho biết.

Kể từ khi khởi động dự án, 26 bẫy ảnh và 60 thiết bị giám sát âm thanh được triển khai trong khu bảo tồn đã xác định hơn 147 loài, trong đó có 40 loài có nguy cơ tuyệt chủng. Đáng chú ý, hệ thống đã nhận diện được 16 cá thể báo đốm jaguar, cung cấp những thông tin quan trọng để hiểu rõ hành vi, sự di chuyển và các biện pháp bảo tồn có thể bảo vệ loài động vật giữ vai trò then chốt đối với cân bằng sinh thái của khu bảo tồn.

Các giải pháp điện toán đám mây của Huawei được sử dụng để xử lý và phân tích dữ liệu thực địa. Bên cạnh các thước phim về báo đốm, hơn 100.000 hình ảnh và 600.000 bản ghi âm đã được hệ thống thu thập và tự động phân tích, giúp tăng cường công tác giám sát động vật hoang dã địa phương và các hệ sinh thái mà chúng sinh sống. Những phân tích chuyên sâu dựa trên dữ liệu thu được giúp hiểu rõ hơn về hệ sinh thái và hỗ trợ việc ra quyết định hiệu quả hơn trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, thậm chí tác động cả đến chính sách công. Ngoài dữ liệu sinh thái, các tác động ở quy mô cảnh quan cũng đã thể hiện rõ – diện tích khu vực được bảo vệ mở rộng từ 69.000 lên 104.000 hecta.

Các công nghệ như AI, lưu trữ đám mây và phân tích dữ liệu đã giúp dự án Tech4Nature Mexico xây dựng một mô hình bảo tồn khoa học bền vững, kết hợp giữa đổi mới khoa học và sự tham gia của cộng đồng. Cùng với các công nghệ này, các giải pháp kết nối không dây của Huawei cũng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải dữ liệu môi trường trong các dự án Tech4Nature, chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm tại M360 LATAM 2026. Diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 5, sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo khu vực và toàn cầu đến từ hệ sinh thái công nghệ, các mạng di động, chính phủ và các ngành công nghiệp kết nối để thảo luận về cách khai thác sức mạnh công nghệ và hợp tác hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Giải thưởng GLOMO LATAM tôn vinh những tổ chức tiên phong đang tái định hình công nghệ, kết nối và tiến bộ xã hội trong khu vực. Giải thưởng dành cho dự án Tech4Nature Mexico ghi nhận giải pháp này nhờ tính đổi mới và khả năng tạo ra những lợi ích xã hội và môi trường đáng kể cho Mỹ Latinh.

Thông qua Tech4Nature Mexico, Huawei tái khẳng định cam kết sử dụng công nghệ như một công cụ để xây dựng tương lai bền vững và toàn diện hơn, đồng thời thúc đẩy các dự án đóng góp cho bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Giới thiệu về Tech4Nature

Huawei và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã khởi động quan hệ đối tác toàn cầu Tech4Nature vào năm 2020 nhằm mở rộng thành công trong bảo tồn thiên nhiên thông qua đổi mới công nghệ. Phù hợp với sáng kiến TECH4ALL của Huawei và Danh sách Xanh IUCN, Tech4Nature đã hỗ trợ 13 dự án tại 11 quốc gia với các giải pháp được thiết kế riêng cho những thách thức bảo tồn.

