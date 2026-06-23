อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงขนาด 506 กิโลวัตต์ของ Huawei คว้ารางวัล Smarter E AWARD ในงาน Intersolar Europe 2026
News provided byHuawei Digital Power
23 Jun, 2026, 20:27 CST
มิวนิก, 23 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงขนาด 506 กิโลวัตต์ของ Huawei (SUN2000-506KTL) คว้ารางวัล Smarter E AWARD 2026 ในหมวด "เทคโนโลยีการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า" ที่งาน Intersolar Europe 2026 และเป็นอินเวอร์เตอร์เซลล์แสงอาทิตย์เพียงรุ่นเดียวที่ได้รับรางวัลในสถานการณ์จำลองการใช้พลังงาน นับเป็นอีกหนึ่งการยอมรับในระดับสูงสุดของ Huawei ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
SUN2000-506KTL ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงรุ่นใหม่ของ Huawei คืออินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงขนาด 500 กิโลวัตต์ขึ้นไปรุ่นแรกที่วางจำหน่ายในอุตสาหกรรม ไม่ใช่แค่การอัปเกรดกำลังและแรงดันไฟฟ้าจาก SUN2000-330KTL ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้าเท่านั้น แต่ SUN2000-506KTL ยังนำเสนอความก้าวหน้าครั้งสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ อินเวอร์เตอร์สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 1000 โวลต์ตัวแรกของอุตสาหกรรม, อินเวอร์เตอร์สำหรับโซลาร์เซลล์แบบสตริงสำหรับสร้างโครงข่ายไฟฟ้าตัวแรกของอุตสาหกรรม และความหนาแน่นพลังงานสูงสุดในอุตสาหกรรม โดยมอบประโยชน์หลัก 4 ประการให้กับลูกค้า ได้แก่ ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด ความสามารถในการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น การบำรุงรักษาและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือซึ่งเหนือกว่า รวมถึงการยกระดับนวัตกรรมของอินเวอร์เตอร์สตริงอัจฉริยะไปอีกขั้น
ในฐานะผลิตภัณฑ์เรือธงของโซลูชัน Smart PV ระดับสาธารณูปโภคขนาดใหญ่รุ่นใหม่ FusionSolar9.0 ของ Huawei อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงขนาด 506 กิโลวัตต์ถูกนำไปใช้งานในวงกว้างแล้ว โดย Huawei เปิดตัวโซลูชันดังกล่าวตั้งแต่ปี 2568 ในหลากหลายสถานการณ์ ณ ตลาดจีน และการใช้งานระดับสากลก็กำลังถีบตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีโครงการมากกว่า 10GW ทั่วโลกที่กำลังก่อสร้างโดยใช้ FusionSolar9.0 เนื่องจากผู้พัฒนาในหลายตลาดได้ประเมินการออกแบบของตนใหม่โดยเลือกใช้โซลูชันดังกล่าวซึ่งมีต้นทุนการดำเนินงานของระบบต่ำกว่าและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เหนือกว่าเมื่อประเมินจากต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน
Huawei มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยโซลูชันอันล้ำหน้าทางเทคโนโลยี มีความแข็งแกร่งในเชิงพาณิชย์ และสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานในระยะยาว โดยการทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นสินทรัพย์อัจฉริยะที่สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้า ไม่ใช่เพียงแหล่งผลิตพลังงานแบบพาสซีฟ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรม
รางวัล smarter E AWARD คือการยกย่องอันยิ่งใหญ่ต่อความทุ่มเทของ Huawei ในด้านนวัตกรรม Huawei กล่าวในพิธีมอบรางวัลว่า รางวัลดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจอย่างสูงส่งสำหรับทีมงาน ซึ่งมากกว่าเกียรติยศ แต่เป็นการยืนยันอย่างทรงพลังถึงการแสวงหานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การสำรวจเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง และปรัชญาที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางของ Huawei
Huawei มุ่งมั่นปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของพลังงานแสงอาทิตย์โดยการนำเสนอโซลูชันที่น่าเชื่อถือ มีคุณค่าสูง และสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด "Making the Most of Every Ray"
Huawei จะยึดมั่นในการทำงานร่วมกันอย่างเปิดกว้างเสมอ โดยร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมกันรังสรรค์อนาคตอันยั่งยืนและดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
SOURCE Huawei Digital Power
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