อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงขนาด 506 กิโลวัตต์ของ Huawei คว้ารางวัล Smarter E AWARD ในงาน Intersolar Europe 2026

News provided by

Huawei Digital Power

23 Jun, 2026, 20:27 CST

มิวนิก, 23 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงขนาด 506 กิโลวัตต์ของ Huawei (SUN2000-506KTL) คว้ารางวัล Smarter E AWARD 2026 ในหมวด "เทคโนโลยีการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า" ที่งาน Intersolar Europe 2026 และเป็นอินเวอร์เตอร์เซลล์แสงอาทิตย์เพียงรุ่นเดียวที่ได้รับรางวัลในสถานการณ์จำลองการใช้พลังงาน นับเป็นอีกหนึ่งการยอมรับในระดับสูงสุดของ Huawei ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์

Continue Reading
(PRNewsfoto/Huawei Digital Power)
(PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

SUN2000-506KTL ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงรุ่นใหม่ของ Huawei คืออินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงขนาด 500 กิโลวัตต์ขึ้นไปรุ่นแรกที่วางจำหน่ายในอุตสาหกรรม ไม่ใช่แค่การอัปเกรดกำลังและแรงดันไฟฟ้าจาก SUN2000-330KTL ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้าเท่านั้น แต่ SUN2000-506KTL ยังนำเสนอความก้าวหน้าครั้งสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ อินเวอร์เตอร์สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 1000 โวลต์ตัวแรกของอุตสาหกรรม, อินเวอร์เตอร์สำหรับโซลาร์เซลล์แบบสตริงสำหรับสร้างโครงข่ายไฟฟ้าตัวแรกของอุตสาหกรรม และความหนาแน่นพลังงานสูงสุดในอุตสาหกรรม โดยมอบประโยชน์หลัก 4 ประการให้กับลูกค้า ได้แก่ ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด ความสามารถในการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น การบำรุงรักษาและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือซึ่งเหนือกว่า รวมถึงการยกระดับนวัตกรรมของอินเวอร์เตอร์สตริงอัจฉริยะไปอีกขั้น

ในฐานะผลิตภัณฑ์เรือธงของโซลูชัน Smart PV ระดับสาธารณูปโภคขนาดใหญ่รุ่นใหม่ FusionSolar9.0 ของ Huawei อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงขนาด 506 กิโลวัตต์ถูกนำไปใช้งานในวงกว้างแล้ว โดย Huawei เปิดตัวโซลูชันดังกล่าวตั้งแต่ปี 2568 ในหลากหลายสถานการณ์ ณ ตลาดจีน และการใช้งานระดับสากลก็กำลังถีบตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีโครงการมากกว่า 10GW ทั่วโลกที่กำลังก่อสร้างโดยใช้ FusionSolar9.0 เนื่องจากผู้พัฒนาในหลายตลาดได้ประเมินการออกแบบของตนใหม่โดยเลือกใช้โซลูชันดังกล่าวซึ่งมีต้นทุนการดำเนินงานของระบบต่ำกว่าและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เหนือกว่าเมื่อประเมินจากต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน

Huawei มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยโซลูชันอันล้ำหน้าทางเทคโนโลยี มีความแข็งแกร่งในเชิงพาณิชย์ และสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานในระยะยาว โดยการทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นสินทรัพย์อัจฉริยะที่สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้า ไม่ใช่เพียงแหล่งผลิตพลังงานแบบพาสซีฟ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรม

รางวัล smarter E AWARD คือการยกย่องอันยิ่งใหญ่ต่อความทุ่มเทของ Huawei ในด้านนวัตกรรม Huawei กล่าวในพิธีมอบรางวัลว่า รางวัลดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจอย่างสูงส่งสำหรับทีมงาน ซึ่งมากกว่าเกียรติยศ แต่เป็นการยืนยันอย่างทรงพลังถึงการแสวงหานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การสำรวจเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง และปรัชญาที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางของ Huawei

Huawei มุ่งมั่นปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของพลังงานแสงอาทิตย์โดยการนำเสนอโซลูชันที่น่าเชื่อถือ มีคุณค่าสูง และสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด "Making the Most of Every Ray"

Huawei จะยึดมั่นในการทำงานร่วมกันอย่างเปิดกว้างเสมอ โดยร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมกันรังสรรค์อนาคตอันยั่งยืนและดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

SOURCE Huawei Digital Power

Also from this source

Penyongsang Smart String 506 kW Huawei Menang Smarter E AWARD di Intersolar Europe 2026

Penyongsang Smart String 506 kW Huawei Menang Smarter E AWARD di Intersolar Europe 2026

Di Intersolar Europe 2026, penyongsang Smart String 506 kW Huawei (SUN2000-506KTL) telah memenangi smarter E AWARD 2026 dalam kategori...
Huawei's 506 kW Smart String Inverter Won the Smarter E AWARD at Intersolar Europe 2026

Huawei's 506 kW Smart String Inverter Won the Smarter E AWARD at Intersolar Europe 2026

At Intersolar Europe 2026, Huawei's 506 kW Smart String inverter (SUN2000-506KTL), won the smarter E AWARD 2026 in the "Photovoltaics" category, also ...
More Releases From This Source

Explore

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

Alternative Energies

Alternative Energies

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

News Releases in Similar Topics