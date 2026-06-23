Falownik SUN2000-506KTL 506 kW Smart String firmy Huawei zdobył nagrodę smarter E AWARD podczas targów Intersolar Europe 2026

MONACHIUM, 23 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Intersolar Europe 2026 falownik SUN2000-506KTL 506 kW Smart String firmy Huawei zdobył nagrodę smarter E AWARD 2026 w kategorii „Fotowoltaika". Był to jednocześnie jedyny nagrodzony falownik fotowoltaiczny dla infrastruktury publicznej. Wyróżnienie to stanowi jedno z najwyższych uznań w światowej branży fotowoltaicznej.

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Nowy flagowy produkt Huawei - SUN2000-506KTL - jest pierwszym w branży falownikiem stringowym o mocy przekraczającej 500 kW, który został wprowadzony do użytku komercyjnego w branży. Różnica nie polega jedynie zwiększenie mocy i napięcia względem poprzedniej generacji modelu SUN2000-330KTL. SUN2000-506KTL wprowadza trzy przełomowe innowacje: pierwszy w branży falownik stringowy dla instalacji fotowoltaicznych pracujący przy napięciu 1000 V AC, pierwszy w branży falownik stringowy z funkcją kształtowania sieci oraz najwyższą w branży gęstość mocy. Rozwiązanie zapewnia klientom cztery kluczowe korzyści: optymalizację zwrotu z inwestycji, zaawansowane możliwości kształtowania parametrów sieci, efektywną eksploatację i utrzymanie oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności, które wynoszą technologię inteligentnych falowników stringowych na nowy poziom.

Jako flagowy element nowej generacji wielkoskalowego rozwiązania fotowoltaicznego Smart PV FusionSolar 9.0 firmy Huawei, falownik stringowy 506KTL jest już wdrażany na szeroką skalę. Od 2025 r. Huawei wprowadza to rozwiązanie w różnych zastosowaniach na rynku chińskim, a jego adaptacja na rynkach międzynarodowych dynamicznie przyspiesza. Obecnie na całym świecie realizowanych jest ponad 10 GW inwestycji wykorzystujących rozwiązanie FusionSolar 9.0, ponieważ deweloperzy na wielu rynkach dokonali ponownej oceny swoich projektów, wybierając to rozwiązanie ze względu na niższe koszty wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej oraz korzystniejszą ekonomikę całego cyklu życia instalacji.

Huawei deklaruje dalsze wspieranie transformacji energetycznej poprzez rozwiązania wyróżniające się zaawansowaniem technologicznym, solidnymi podstawami biznesowymi i długoterminową trwałością. Firma umożliwia przekształcanie elektrowni słonecznych w inteligentne zasoby wspierające stabilność sieci elektroenergetycznej, a nie jedynie pasywne źródła wytwarzania energii, przyczyniając się tym samym do wysokiej jakości rozwoju całego sektora.

Nagroda smarter E AWARD stanowi ważne potwierdzenie zaangażowania Huawei w innowacje. Podczas ceremonii wręczenia nagród przedstawiciele firmy podkreślili, że wyróżnienie jest dla zespołu ogromną motywacją. To nie tylko zaszczyt, lecz także wyraz uznania dla konsekwentnego dążenia Huawei do innowacji, nieustannych poszukiwań technologicznych oraz filozofii stawiającej klienta w centrum uwagi.

Kierując się hasłem marki „Wykorzystując każdy promień słońca do maksimum", Huawei dąży do pełnego wykorzystania potencjału energii słonecznej poprzez dostarczanie bardziej niezawodnych, wartościowych i innowacyjnych rozwiązań.

Huawei będzie nadal rozwijać otwartą współpracę z partnerami na całym świecie, nieustannie oferując wysokiej jakości produkty i rozwiązania oraz wspólnie budując bardziej ekologiczną i lepszą przyszłość.

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