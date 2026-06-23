L'onduleur « Smart String » de 506 kW de Huawei a remporté le prix « Smarter E AWARD » lors du salon Intersolar Europe 2026

MUNICH, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lors du salon Intersolar Europe 2026, l'onduleur Smart String de 506 kW de Huawei (SUN2000-506KTL) a remporté le smarter E AWARD 2026 dans la catégorie « Photovoltaïque » ; il s'agit également du seul onduleur photovoltaïque à avoir été récompensé dans le domaine des installations à grande échelle. Cela signifie que Huawei a obtenu l'une des plus hautes distinctions du secteur photovoltaïque.

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Le nouveau produit phare de Huawei, le SUN2000-506KTL, est le premier onduleur en chaîne d'une puissance supérieure à 500 kW à être commercialisé dans le secteur. Il ne s'agit pas simplement d'une simple amélioration de la puissance et de la tension par rapport à la génération précédente du SUN2000-330KTL. Le SUN2000-506KTL présente trois avancées révolutionnaires : le premier onduleur de chaîne photovoltaïque de 1 000 Vca du secteur, le premier onduleur de chaîne capable de former un réseau du secteur et celui qui présente la densité de puissance la plus élevée du secteur. Il offre aux clients quatre avantages principaux : un rendement optimisé des investissements, des capacités accrues de stabilisation du réseau, une exploitation et une maintenance efficaces, ainsi qu'une sécurité et une fiabilité supérieures, tout en portant l'innovation en matière d'onduleurs string intelligents à un niveau supérieur.

En tant que produit phare de FusionSolar9.0, la solution photovoltaïque intelligente de nouvelle génération de Huawei destinée aux parcs solaires à grande échelle, l'onduleur de chaîne 506KTL fait déjà l'objet d'un déploiement à grande échelle. Depuis 2025, Huawei a déployé cette solution dans divers contextes sur le marché chinois, et son adoption à l'international s'accélère rapidement. Plus de 10 GW de projets sont actuellement en cours de construction à l'échelle mondiale grâce à FusionSolar 9.0, les promoteurs de nombreux marchés ayant réévalué leurs conceptions pour privilégier les coûts BOS réduits et la rentabilité supérieure sur l'ensemble du cycle de vie offerts par cette solution.

Huawei s'engage à soutenir la transition énergétique grâce à des solutions à la pointe de la technologie, commercialement solides et conçues pour durer. En permettant aux centrales solaires de devenir des actifs intelligents qui soutiennent le réseau — et non de simples sources de production passives — afin de favoriser un développement de qualité du secteur.

Le prix « smarter E AWARD » constitue une formidable reconnaissance de l'engagement de Huawei en faveur de l'innovation. Lors de la cérémonie de remise des prix, Huawei a déclaré que cette distinction constituait une formidable source de motivation pour l'équipe ; bien plus qu'un simple honneur, elle représentait une puissante reconnaissance des efforts constants de Huawei en matière d'innovation, de son exploration technologique sans relâche et de sa philosophie centrée sur le client.

Fidèle à son concept de marque « Tirer le meilleur parti de chaque rayon », Huawei s'engage à exploiter pleinement le potentiel de l'énergie solaire en proposant des solutions plus fiables, à forte valeur ajoutée et innovantes.

Huawei s'engagera toujours en faveur d'une collaboration ouverte, en travaillant main dans la main avec ses partenaires internationaux afin de proposer en permanence des produits et des solutions de haute qualité, et de bâtir ensemble un avenir plus durable et meilleur.

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