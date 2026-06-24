L'inverter di stringa intelligente da 506 kW di Huawei ha vinto il PREMIO Smarter E a Intersolar Europe 2026

MONACO DI BAVIERA, 24 giugno 2026 /PRNewswire/ -- A Intersolar Europe 2026, l'inverter di stringa intelligente da 506 kW (SUN2000-506KTL) di Huawei ha vinto lo Smarter E AWARD 2026 nella categoria "Fotovoltaico", risultando l'unico inverter fotovoltaico premiato in uno scenario di rete. Questo riconoscimento rappresenta uno dei più prestigiosi nel settore del fotovoltaico per Huawei.

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Il nuovo prodotto di punta di Huawei, il SUN2000-506KTL, è il primo inverter di stringa da oltre 500 kW commercializzato nel settore. Non si tratta di un semplice aggiornamento di potenza e tensione rispetto alla precedente generazione SUN2000-330KTL. Il SUN2000-506KTL offre 3 innovazioni pionieristiche: il primo inverter di stringa fotovoltaico a 1000 V CA del settore, il primo inverter di stringa con funzionalità di grid-forming e vanta la più alta densità di potenza del settore. Offre ai clienti 4 vantaggi principali: rendimenti degli investimenti ottimizzati, capacità di grid-forming migliorate, efficienza operativa e manutenzione, sicurezza e affidabilità superiori, elevando l'innovazione degli inverter di stringa intelligenti a un nuovo livello.

Come prodotto di punta della soluzione Smart PV di nuova generazione di Huawei per impianti su larga scala, FusionSolar9.0, l'inverter di stringa 506KTL è già ampiamente diffuso. Dal 2025, Huawei ha implementato la soluzione in diversi scenari nel mercato cinese e l'adozione internazionale sta accelerando rapidamente. Oltre 10 GW di progetti sono attualmente in costruzione a livello globale utilizzando FusionSolar9.0, poiché gli sviluppatori di diversi mercati hanno rivalutato i loro progetti a favore di BOS inferiori e della maggiore economicità del ciclo di vita offerti dalla soluzione.

Huawei si impegna a sostenere la transizione energetica con soluzioni tecnologicamente all'avanguardia, commercialmente solide e progettate per il lungo termine. Consentendo agli impianti solari di diventare risorse intelligenti e di supporto alla rete – non fonti di generazione passive – per promuovere lo sviluppo di alta qualità del settore.

Il premio Smarter E AWARD rappresenta un importante riconoscimento per l'impegno di Huawei nell'innovazione. Durante la cerimonia di premiazione, Huawei ha dichiarato che si è trattato di una grande motivazione per il team, ben più di un semplice onore, ma una potente conferma della costante ricerca dell'innovazione, dell'incessante esplorazione tecnologica e della filosofia incentrata sul cliente che contraddistinguono Huawei.

Guidata dal concetto di brand "Making the Most of Every Ray" (Sfruttare al massimo ogni raggio), Huawei si impegna a liberare tutto il potenziale dell'energia solare, offrendo soluzioni più affidabili, di alto valore e innovative.

Huawei continuerà a promuovere la collaborazione aperta, lavorando fianco a fianco con partner globali per offrire costantemente prodotti e soluzioni di alta qualità e creare insieme un futuro più verde e migliore.

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