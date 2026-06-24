Inteligentný stringový menič od spoločnosti Huawei s výkonom 506 kW získal ocenenie Smarter E AWARD na veľtrhu Intersolar Europe 2026
News provided byHuawei Digital Power
Jun 24, 2026, 09:32 ET
MNÍCHOV, 24. júna 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu Intersolar Europe 2026 získal inteligentný stringový menič (SUN2000-506KTL) od spoločnosti Huawei s výkonom 506 kW cenu Smart E AWARD 2026 v kategórii „Fotovoltika" a je zároveň jediným oceneným fotovoltickým meničom pre priemyselné aplikácie. Vďaka tomu získala spoločnosť Huawei jedno z najvyšších ocenení v odvetví fotovoltiky.
Nový vlajkový produkt spoločnosti Huawei – SUN2000-506KTL, je prvý stringový menič s výkonom viac ako 500 kW, ktorý bol komerčne uvedený na trh v tomto odvetví. Nejde len o jednoduché zvýšenie výkonu a napätia v porovnaní s predchádzajúcou generáciou SUN2000-330KTL. SUN2000-506KTL prináša 3 prelomové inovácie: prvý 1 000 V striedavý (Vac) stringový fotovoltický menič v odvetví, prvý stringový menič v odvetví s funkciou formovania siete a menič s najvyššou hustotou výkonu v odvetví. Zákazníkom poskytuje 4 hlavné výhody – optimalizovanú návratnosť investícií, vylepšené možnosti formovania siete, efektívnu prevádzku a údržbu a vynikajúcu bezpečnosť a spoľahlivosť. Pozdvihuje tak inovácie inteligentných stringových meničov na novú úroveň.
Ako vlajkový produkt novej generácie riešenia inteligentnej fotovoltiky FusionSolar9.0 od spoločnosti Huawei je stringový menič 506KTL už vo veľkom meradle nasadený. Od roku 2025 spoločnosť Huawei zaviedla toto riešenie v rôznych scenároch na čínskom trhu a jeho medzinárodné prijatie naberá rýchle tempo. V súčasnosti sa na celom svete realizujú viaceré projekty s výkonom viac než 10 GW s využitím platformy FusionSolar9.0, keďže vývojári na viacerých trhoch prehodnotili svoje návrhy v prospech nižších sekundárnych nákladov (BOS) a vynikajúcej ekonomiky životného cyklu tohto riešenia.
Spoločnosť Huawei sa zaväzuje podporovať energetickú transformáciu riešeniami, ktoré sú technicky špičkové, komerčne overené a navrhnuté na dlhodobé využívanie. Tým, že umožňujú, aby sa solárne elektrárne stali inteligentnými zariadeniami podporujúcimi sieť – nie pasívnymi zdrojmi výroby – podporujú vysokokvalitný rozvoj odvetvia.
Ocenenie Smarter E AWARD je skvelým uznaním odhodlania spoločnosti Huawei v oblasti inovácií. Spoločnosť Huawei na slávnostnom odovzdávaní cien uviedla, že to bola pre tím veľká motivácia. Je nielen poctou, ale aj silným potvrdením vytrvalého úsilia spoločnosti Huawei o inovácie, neúnavného technologického prieskumu a filozofie zameranej na zákazníka.
Spoločnosť Huawei, vedená konceptom značky „Využiť každý lúč na maximum", je odhodlaná naplno zúročiť potenciál slnečnej energie a prinášať spoľahlivejšie, hodnotnejšie a inovatívnejšie riešenia.
Spoločnosť Huawei bude vždy presadzovať otvorenú spoluprácu a bude úzko spolupracovať s globálnymi partnermi s cieľom neustále ponúkať vysokokvalitné produkty a riešenia a spoločne vytvárať zelenšiu a lepšiu budúcnosť.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2998731/image1.jpg
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