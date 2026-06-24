Huawei's 506 kW Smart String Inverter wint de smarter E AWARD op Intersolar Europe 2026

MÜNCHEN, 24 juni 2026 /PRNewswire/ -- Op Intersolar Europe 2026 heeft Huawei's 506 kW Smart String-omvormer (SUN2000-506KTL) de smarter E AWARD 2026 gewonnen in de categorie "Photovoltaics". Daarmee is het tevens de enige bekroonde fotovoltaïsche omvormer voor utility-scale toepassingen. Hiermee heeft Huawei een van de hoogste onderscheidingen binnen de PV-industrie ontvangen.

image1

Huawei's nieuwe vlaggenschipproduct, de SUN2000-506KTL, is de eerste stringomvormer van meer dan 500 kW die commercieel is uitgerold in de sector. Het betreft geen eenvoudige upgrade in vermogen en spanning ten opzichte van de vorige generatie, de SUN2000-330KTL. De SUN2000-506KTL biedt drie baanbrekende innovaties: de eerste 1000 Vac PV-stringomvormer in de sector, de eerste netvormende stringomvormer in de sector én de hoogste vermogensdichtheid in de sector. De omvormer biedt klanten vier kernvoordelen: geoptimaliseerde investeringsrendementen, verbeterde netvormingscapaciteiten, efficiënt onderhoud en beheer (O&M) en superieure veiligheid en betrouwbaarheid, waarmee de innovatie van slimme stringomvormers naar een hoger niveau wordt getild.

Als vlaggenschipproduct van Huawei's Smart PV-oplossing van de volgende generatie voor utility-scale toepassingen, FusionSolar 9.0, wordt de 506KTL-stringomvormer inmiddels op grote schaal ingezet. Sinds 2025 heeft Huawei de oplossing uitgerold in uiteenlopende toepassingen op de Chinese markt, terwijl de internationale adoptie snel toeneemt. Wereldwijd zijn momenteel projecten met een totale capaciteit van meer dan 10 GW in aanbouw op basis van FusionSolar 9.0, aangezien ontwikkelaars in meerdere markten hun ontwerpen hebben herzien ten gunste van de lagere BOS-kosten en de superieure levenscycluseconomie van de oplossing.

Huawei zet zich in om de energietransitie te ondersteunen met oplossingen die technisch toonaangevend, commercieel robuust en ontworpen zijn voor de lange termijn. Door zonneparken te transformeren tot intelligente, netondersteunende activa in plaats van passieve opwekkingsbronnen, draagt Huawei bij aan de hoogwaardige ontwikkeling van de sector.

De smarter E AWARD vormt een belangrijke erkenning van Huawei's inzet voor innovatie. Huawei verklaarde tijdens de prijsuitreiking dat deze onderscheiding een grote stimulans vormt voor het team. Volgens het bedrijf is deze onderscheiding veel meer dan een eerbetoon; zij vormt een krachtige bevestiging van Huawei's voortdurende streven naar innovatie, onafgebroken technologische verkenning en klantgerichte filosofie.

Geleid door het merkconcept "Making the Most of Every Ray" zet Huawei zich in om het volledige potentieel van zonne-energie te ontsluiten door betrouwbare, hoogwaardige en innovatieve oplossingen te leveren.

Huawei blijft zich inzetten voor open samenwerking en werkt hand in hand met partners wereldwijd om voortdurend hoogwaardige producten en oplossingen te leveren en gezamenlijk een groenere en betere toekomst te creëren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2998731/image1.jpg