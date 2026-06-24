Inverter Smart String 506 kW Huawei Raih Smarter E AWARD di Ajang Intersolar Europe 2026

Produk unggulan terbaru Huawei, SUN2000-506KTL, merupakan string inverter berkapasitas di atas 500 kW pertama yang berhasil dikomersialisasikan di industri. Produk ini tidak sekadar menghadirkan peningkatan daya dan voltase jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, SUN2000-330KTL. Lebih lagi, SUN2000-506KTL juga menawarkan tiga terobosan teknologi: string inverter PV 1000Vac pertama di industri, string inverter pertama dengan fitur grid-forming, serta inverter dengan densitas daya tertinggi di kelasnya. Melalui inovasi tersebut, Huawei menawarkan empat manfaat utama bagi pelanggan, yakni optimalisasi pengembalian investasi, fitur grid-forming yang lebih baik, O&M yang lebih efisien, serta tingkat keamanan dan keandalan yang lebih optimal. Dengan demikian, SUN2000-506KTL mengusung inovasi inverter Smart String ke tingkat yang lebih maju.

Sebagai produk unggulan dalam solusi Smart PV skala utilitas generasi terbaru Huawei, FusionSolar 9.0, string inverter 506KTL telah banyak digunakan dalam berbagai proyek. Sejak 2025, Huawei mulai menerapkan solusi tersebut pada beragam skenario di pasar Tiongkok, sementara tingkat penggunaannya di pasar internasional juga terus meningkat pesat. Saat ini, lebih dari 10 GW proyek tenaga surya di berbagai negara tengah dikembangkan dengan menggunakan FusionSolar 9.0. Sejumlah pengembang proyek di berbagai pasar bahkan mengkaji ulang desain proyek mereka dengan solusi tersebut berkat biaya balance of system (BOS) yang lebih rendah dan nilai ekonomi yang lebih baik dalam siklus proyek.

Huawei menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi energi lewat solusi yang unggul secara teknologi, kuat secara komersial, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang. Huawei juga terus mendorong agar pembangkit listrik tenaga surya berkembang sebagai aset cerdas yang mampu menopang stabilitas jaringan listrik, bukan sekadar sumber energi pasif, guna mempercepat pertumbuhan industri yang lebih bermutu.

Smarter E AWARD merupakan pengakuan penting atas dedikasi Huawei dalam menghadirkan inovasi. Dalam acara penyerahan penghargaan tersebut, Huawei menyatakan bahwa pencapaian ini menjadi motivasi besar bagi timnya. Penghargaan tersebut tidak hanya menjadi sebuah kehormatan, melainkan juga pengakuan atas komitmen Huawei dalam berinovasi, mengeksplorasi teknologi secara berkelanjutan, serta memprioritaskan kebutuhan pelanggan.

Dengan prinsip "Making the Most of Every Ray", Huawei berkomitmen memaksimalkan potensi energi surya melalui solusi yang lebih andal, bernilai tinggi, dan inovatif.

Huawei juga menegaskan akan terus menjalin kolaborasi terbuka dengan mitra di seluruh dunia guna menghadirkan produk dan solusi berkualitas tinggi secara berkelanjutan, serta bekerja sama mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

SOURCE Huawei Digital Power