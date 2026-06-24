화웨이 506kW 스마트 스트링 인버터, 인터솔라 유럽 2026에서 스마터 E 어워드 수상

뮌헨 2026년 6월 24일 /PRNewswire/ -- 인터솔라 유럽(Intersolar Europe) 2026에서 화웨이(Huawei)의 506kW 스마트 스트링 인버터(SUN2000-506KTL)가 스마터 E 어워드(smarter E AWARD) 2026 '태양광(Photovoltaics)' 부문을 수상했다. 이 제품은 유틸리티 분야에서 수상한 유일한 태양광 인버터이기도 하다. 화웨이가 PV 업계에서 최고 수준이라고 인정을 받았다는 의미다.

화웨이의 새 플래그십 제품인 SUN2000-506KTL은 업계 최초로 상용화된 500kW 이상급 스트링 인버터다. 이전 세대 SUN2000-330KTL의 전력 및 전압을 단순히 업그레이드한 제품이 아니다. SUN2000-506KTL은 업계 최초 1000Vac PV 스트링 인버터, 업계 최초 그리드포밍 스트링 인버터, 업계 최고 전력 밀도라는 세 가지 선도적 혁신이 특징이다. 또한 고객에게 투자 수익 최적화, 강화된 그리드포밍 역량, 효율적인 운영•유지보수(O&M), 뛰어난 안전성 및 신뢰성이라는 핵심 편익을 선사하며 차원이 다른 스마트 스트링 인버터 혁신을 실현해 주는 제품이기도 하다.

(PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

화웨이 차세대 유틸리티 규모 스마트 PV 솔루션 FusionSolar9.0의 플래그십 제품인 506KTL 스트링 인버터는 이미 대규모로 구축되고 있다. 화웨이는 2025년부터 중국 시장에서 다양한 시나리오에 맞춰 이 솔루션을 출시했으며, 해외 도입도 빨라지고 있다. 현재 전 세계에서 FusionSolar9.0을 사용하는 프로젝트가 모두 합쳐 10GW 넘게 건설 중이며, 여러 시장에서 개발사들이 이 솔루션의 낮은 BOS와 우수한 수명주기 경제성을 고려해 설계를 재평가하고 있다.

화웨이는 기술적으로 앞서고 상업적으로 견고하며 장기적 관점에서 구축된 솔루션으로 에너지 전환을 지원하기 위해 노력하고 있다. 태양광 발전소가 수동적인 발전원이 아니라 지능형 그리드 지원 자산이 되도록 함으로써 업계의 고품질 발전을 이끈다는 방침이다.

스마터 E 어워드는 혁신에 대한 화웨이의 헌신을 인정한 뜻깊은 성과다. 화웨이는 시상식에서 이번 수상이 팀에 큰 동기부여가 됐으며, 이는 단순한 영예를 넘어 화웨이의 지속적인 혁신 추구, 끊임없는 기술 탐구, 고객 중심 철학에 대한 강력한 확인이라고 밝혔다.

화웨이는 '모든 빛을 최대한 활용한다(Making the Most of Every Ray)'는 브랜드 콘셉트에 따라 더 믿을 수 있고 부가가치도 더 높은 혁신적 솔루션을 공급해 태양에너지의 잠재력을 최대한 실현하는 데 전념하고 있다.

화웨이는 앞으로도 열린 협력을 지속하며 전 세계 파트너들과 손잡고 고품질 제품과 솔루션을 지속적으로 제공하고, 더 친환경적이며 더 좋은 미래를 함께 만들어 나아갈 계획이다.

SOURCE Huawei Digital Power