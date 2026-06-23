Huawei'nin 506 kW'lık Akıllı Dizi İnvertörü, Intersolar Europe 2026'da Smarter E AWARD Ödülünü Kazandı

MÜNİH, 23 Haziran 2026 /PRNewswire/ -- Intersolar Europe 2026 fuarında, Huawei'nin 506 kW'lık Akıllı Dizi invertörü (SUN2000-506KTL), "Fotovoltaik" kategorisinde smarter E AWARD 2026 ödülünü kazandı; ayrıca bu invertör, elektrik dağıtım şebekesi senaryosunda ödül kazanan tek fotovoltaik invertör oldu. Bu, Huawei'nin fotovoltaik sektöründe en üst düzey takdirlerden birini kazandığını göstermektedir.

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Huawei'nin yeni amiral gemisi ürünü olan SUN2000-506KTL, sektörde ticari olarak piyasaya sürülen ilk 500 kW ve üzeri güçteki dizi invertördür. Bu, önceki nesil SUN2000-330KTL modelinde sadece güç ve gerilim açısından yapılan basit bir yükseltme değildir. SUN2000-506KTL, 3 çığır açan yenilik sunuyor: sektörün ilk 1000 Vac PV dizi invertörü, sektörün ilk şebeke oluşturma özelliğine sahip dizi invertörü ve sektörün en yüksek güç yoğunluğuna sahip ürün. Müşterilere 4 temel avantaj sunar: optimize edilmiş yatırım getirisi, geliştirilmiş şebeke oluşturma yetenekleri, verimli işletme ve bakım ile üstün güvenlik ve güvenilirlik; ayrıca akıllı dizi invertörlerdeki yenilikçiliği yeni bir düzeye taşır.

Huawei'nin yeni nesil endüstriyel ölçekli Akıllı PV çözümü FusionSolar9.0'ın amiral gemisi ürünü olan 506KTL dizi invertörü, halihazırda geniş çapta kullanıma sunulmuştur. 2025 yılından bu yana Huawei, bu çözümü Çin pazarındaki çeşitli senaryolarda uygulamaya koydu ve uluslararası düzeyde benimsenme süreci hızla artıyor. FusionSolar9.0 kullanılarak dünya çapında 10 GW'dan fazla kapasiteli proje şu anda yapım aşamasındadır; zira çeşitli pazarlardaki geliştiriciler, bu çözümün daha düşük BOS maliyetleri ve üstün yaşam döngüsü ekonomisi nedeniyle tasarımlarını yeniden değerlendirmişlerdir.

Huawei, teknik açıdan öncü, ticari açıdan sağlam ve uzun vadeli kullanım için tasarlanmış çözümlerle enerji dönüşümünü desteklemeyi taahhüt ediyor. Güneş enerjisi santrallerinin — pasif üretim kaynakları — olmaktan çıkıp akıllı, şebekeyi destekleyen varlıklar haline gelmelerini sağlayarak, sektörün kaliteli bir şekilde gelişmesini teşvik etmek.

The smarter E AWARD, Huawei'nin inovasyona olan bağlılığının önemli bir onayını temsil etmektedir. Huawei, ödül töreninde yaptığı açıklamada, bunun ekip için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ve bunun bir onurdan çok daha öte, Huawei'nin ısrarlı inovasyon çabalarının, durmak bilmeyen teknolojik keşiflerinin ve müşteri odaklı felsefesinin güçlü bir teyidi olduğunu belirtti.

"Her Işığı En İyi Şekilde Değerlendirmek" marka konseptinden ilham alan Huawei, daha güvenilir, yüksek değerli ve yenilikçi çözümler sunarak güneş enerjisinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya kararlıdır.

Huawei, açık işbirliğini her zaman destekleyecek, küresel ortaklarıyla el ele vererek sürekli olarak yüksek kaliteli ürünler ve çözümler sunacak ve birlikte daha yeşil ve daha iyi bir gelecek yaratacaktır.

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