Penyongsang Smart String 506 kW Huawei Menang Smarter E AWARD di Intersolar Europe 2026

MUNICH, 23 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Di Intersolar Europe 2026, penyongsang Smart String 506 kW Huawei (SUN2000-506KTL) telah memenangi smarter E AWARD 2026 dalam kategori "Photovoltaics", dan juga merupakan satu-satunya penyongsang fotovolta yang menerima anugerah bagi senario utiliti. Pencapaian ini menyaksikan Huawei memperoleh salah satu pengiktirafan tertinggi dalam industri PV.

(PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

Produk utama baharu Huawei – SUN2000-506KTL merupakan penyongsang rentetan 500kW+ pertama yang dikomersialkan dalam industri. Ia bukan sekadar peningkatan mudah dari segi kuasa & voltan berbanding generasi terdahulu SUN2000-330KTL. SUN2000-506KTL memberikan tiga kejayaan perintis: penyongsang rentetan PV 1000Vac pertama dalam industri, penyongsang rentetan pembentuk grid pertama dalam industri dan dengan ketumpatan kuasa tertinggi dalam industri. Ia menawarkan empat manfaat teras kepada pelanggan - pulangan pelaburan yang dioptimumkan, keupayaan pembentukan grid yang dipertingkat, operasi dan penyelenggaraan (O&M) yang cekap serta keselamatan & kebolehpercayaan yang unggul, sekali gus meningkatkan inovasi penyongsang rentetan pintar ke tahap baharu.

Sebagai produk utama bagi penyelesaian Smart PV berskala utiliti generasi baharu Huawei, FusionSolar9.0, penyongsang rentetan 506KTL sudahpun digunakan pada skala besar. Sejak tahun 2025, Huawei memperkenalkan penyelesaian tersebut dalam pelbagai senario di pasaran China, manakala penerimaan di peringkat antarabangsa meningkat dengan amat pantas. Ketika ini, lebih daripada 10GW projek di peringkat global sedang dalam pembinaan menggunakan FusionSolar 9.0, apabila pemaju di pelbagai pasaran menilai semula reka bentuk projek mereka demi memanfaatkan BOS penyelesaian yang lebih rendah dan ekonomi kitaran hayat yang lebih baik.

Huawei komited untuk menyokong peralihan tenaga menerusi penyelesaian yang terkemuka dari segi teknikal, kukuh secara komersial dan dibina untuk jangka panjang. Dengan membolehkan loji tenaga solar menjadi aset pintar yang menyokong grid — dan bukan sekadar sumber penjanaan pasif — demi memacu pembangunan industri yang berkualiti tinggi.

smarter E AWARD merupakan satu pengiktirafan besar atas dedikasi Huawei terhadap inovasi. Huawei menyatakan pada majlis penyampaian anugerah bahawa pengiktirafan tersebut menjadi dorongan yang besar kepada pasukan, yang merupakan lebih daripada satu penghormatan, bahkan sebagai pengakuan yang hebat terhadap usaha inovasi Huawei yang berterusan, penerokaan teknologi tanpa henti serta falsafah berteraskan pelanggan.

Berpandukan konsep jenama "Making the Most of Every Ray" ("Memanfaatkan Setiap Sinar Sepenuhnya"), Huawei komited untuk menyerlahkan potensi penuh tenaga solar dengan menawarkan penyelesaian yang lebih boleh dipercayai, bernilai tinggi dan inovatif.

Huawei akan sentiasa mendukung semangat kerjasama terbuka, saling bekerjasama dengan rakan kongsi global bagi menawarkan produk dan penyelesaian berkualiti tinggi secara berterusan, serta bersama-sama mencipta masa depan yang lebih hijau dan lebih baik.

SOURCE Huawei Digital Power