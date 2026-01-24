LEPAS definiert „elegantes Fahren" mit seiner intelligenten LEX-Plattform

WUHU, China, 24. Januar 2026 /PRNewswire/ -- LEPAS, die brandneue Marke für Fahrzeuge mit neuer Energie (NEV), wurde für globale Märkte entwickelt und basiert auf der strategischen, intelligenten LEX-Plattform. Als Ergebnis des globalen Technologie-Ökosystems der Chery Group setzt LEX neue Maßstäbe für NEV-Plattformen der nächsten Generation und bietet eine generationenübergreifende Führungsposition bei der ganzheitlichen Fahrzeugintelligenz. Mit einer völlig neuen Plattform, einer völlig neuen Architektur sowie einem völlig neuen Nutzererlebnis geht LEX direkt auf die seit Langem bestehenden Probleme der Benutzer ein – sie beseitigt zersplitterte Intelligenz, nimmt die Ladeangst und ermöglicht nahtlose Übergänge zwischen Verbrenner und Elektroantrieb – und schafft damit die intelligente Grundlage für LEPAS als bevorzugte Marke für den neuen eleganten Lebensstil.

LEPAS Defines “Elegant Driving” with Its Intelligent LEX Platform

Da die weltweite NEV-Industrie in eine neue Phase des Wettbewerbs eintritt, verlagert sich der Schwerpunkt von isolierten Leistungskennzahlen auf die elektronische sowie elektrische Architektur (EEA) und ein Nutzererlebnis über alle Szenarien hinweg. Die LEX-Plattform ist genau die Antwort auf diesen Wandel. Aufbauend auf der völlig neuen elektronischen und elektrischen Architektur EEA 5.1 setzt LEX auf eine integrierte Lösung mit zwei Zonen und zwei Zentren, die drei zentrale Vorteile bietet: Hardware-Standardisierung, fortlaufende Software-Upgrades und nahtlose Dateninteroperabilität. Diese Architektur ermöglicht eine effiziente Abstimmung zwischen intelligentem Cockpit, intelligentem Fahren sowie Antriebsstrangsteuerung und löst damit seit Langem bestehende Probleme wie fragmentierte Elektronik und begrenzte Upgrade-Fähigkeit.

Mithilfe von EEA 5.1 erreicht die LEX-Plattform eine präzise Balance zwischen Eleganz und Fahrdynamik. Das intelligente Fahrwerk wurde von einem professionellen europäischen Ingenieurteam abgestimmt und umfasst fortschrittliche Technologien wie eine aktive Federung sowie eine elektronisch gesteuerte Dämpfung. Kombiniert mit einer Karosserietorsionssteifigkeit von 23 800 N•m/Grad – deutlich höher als bei vergleichbaren Fahrzeugen – und einem dreistufigen Halbwellen-Design bietet das Fahrzeug Fahrkomfort auf Limousinenniveau sowie ein agiles, souveränes Handling und schafft so ein echtes Gefühl der Einheit zwischen Fahrer und Maschine.

In Bezug auf den Antriebsstrang unterstützt LEX mehrere Energielösungen. Der Verbrennungsmotor erreicht einen thermischen Wirkungsgrad von 45,79 % mit einem Kraftstoffverbrauch von nur 4,9 l/100 km im Ladeerhaltungsmodus. Das 800-V-Hochvolt-Schnellladesystem verkürzt die Ladezeiten deutlich, während ein Dual-Source-Wärmepumpensystem mit großem Temperaturbereich einen zuverlässigen Betrieb bis zu –40 °C gewährleistet und so vielfältige Einsatzszenarien weltweit abdeckt.

Dank ihrer Kompatibilität mit mehreren Antriebssträngen sowie ihrer hohen globalen Anpassungsfähigkeit ermöglicht die LEX-Plattform eine schnelle Entwicklung von rein elektrischen, hybriden und anderen Energieformen. LEX ist mehr als nur eine technische Architektur, sie ist die konsequente Definition der Kategorie „elegantes Fahren" durch LEPAS und liefert mithilfe intelligenter Technologie souveränes Handling, nahezu unmerklichen Komfort sowie sorgenfreie Reichweite.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2867945/LEX.jpg