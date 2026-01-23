LEPAS definuje „elegantnú jazdu" so svojou inteligentnou platformou LEX
News provided byLEPAS
Jan 23, 2026, 12:08 ET
WUHU, Čína, 23. januára 2026 /PRNewswire/ -- LEPAS, úplne nová značka vozidiel poháňaných novými zdrojmi energie, je vyvinutá pre svetové trhy a postavená na strategickej, inteligentnej platforme LEX. Platforma LEX, ktorá sa vykryštalizovala z globálneho technologického ekosystému skupiny Chery Group, stanovuje nový štandard pre platformy vozidiel novej generácie poháňaných novými zdrojmi energie a zabezpečuje popredné postavenie medzi viacerými generáciami inteligencie celého vozidla. Vďaka úplne novej platforme, celkom novej architektúre a kompletne novému používateľskému rozhraniu LEX priamo rieši dlhodobé problémy používateľov – eliminuje fragmentovanú inteligenciu, zmierňuje úzkosť z nabíjania a umožňuje plynulý prechod z ropy na elektrinu – čím vytvára inteligentný základ pre LEPAS ako preferovanú značku nového elegantného životného štýlu.
Keďže celosvetové odvetvie vozidiel poháňaných novými zdrojmi energie vstupuje do novej etapy hospodárskej súťaže, pozornosť sa presúva z izolovaných ukazovateľov výkonnosti na elektronickú a elektrickú architektúru (EEA) a používateľskú skúsenosť v plnom rozsahu. Platforma LEX vzniká práve v reakcii na túto transformáciu. LEX, postavená na úplne novej elektronickej a elektrickej architektúre EEA 5.1, využíva integrované riešenie s dvoma zónami a dvoma centrami, ktoré prináša tri hlavné výhody: štandardizácia hardvéru, udržateľné aktualizácie softvéru a bezproblémová interoperabilita údajov. Táto architektúra umožňuje efektívnu koordináciu medzi inteligentným kokpitom, inteligentným riadením a systémami riadenia pohonu, čím rieši dlhodobé problémy roztrieštenej elektroniky a obmedzenej možnosti modernizácie.
Vďaka architektúre EEA 5.1 dosahuje platforma LEX presnú rovnováhu medzi eleganciou a výkonom v oblasti jazdnej dynamiky. Inteligentný podvozok, vyladený tímom európskych profesionálnych inžinierov, integruje pokročilé technológie vrátane aktívneho odpruženia a elektronicky ovládaného tlmenia. V kombinácii s torznou tuhosťou karosérie 23 800 N•m/stupňov – výrazne vyššou ako u porovnateľných vozidiel – a vďaka trojstupňovej konštrukcii poloosi poskytuje vozidlo jazdný komfort na úrovni limuzíny spolu s obratným a spoľahlivým ovládaním, čím vytvára skutočný pocit súladu medzi vodičom a vozidlom.
Pokiaľ ide o možnosti pohonu, LEX podporuje viacero energetických riešení. Jeho spaľovací motor dosahuje tepelnú účinnosť 45,79 %, pričom spotreba paliva v režime udržiavania nabíjania je len 4,9 l/100 km. Systém rýchleho nabíjania s vysokým napätím 800 V výrazne skracuje časy nabíjania, zatiaľ čo systém tepelného čerpadla s dvojitým zdrojom a širokým teplotným rozsahom zaisťuje spoľahlivú prevádzku až do –40 °C, čo vyhovuje rôznym scenárom používania vo svete.
Vďaka kompatibilite s viacerými pohonnými jednotkami a silnej globálnej adaptabilite umožňuje platforma LEX rýchly vývoj v oblasti čisto elektrických, hybridných a iných foriem energie. LEX nie je len technická architektúra, ale systematicky definuje kategóriu „elegantnej jazdy" v podaní spoločnosti LEPAS – vďaka inteligentným technológiám zabezpečuje pokojné ovládanie, nenápadný komfort a bezstarostnú výdrž.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2867945/LEX.jpg
Share this article