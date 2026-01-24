레파스, 지능형 LEX 플랫폼으로 '우아한 주행' 정의

우후, 중국 2026년 1월 24일 /PRNewswire/ -- 글로벌 시장을 겨냥한 신규 신에너지차(NEV) 브랜드 레파스(LEPAS)는 전략적이고 지능적인 LEX 플랫폼을 기반으로 개발됐다. 체리그룹(Chery Group)의 글로벌 기술 생태계를 집대성한 LEX는 차세대 NEV 플랫폼의 새로운 기준을 제시하며, 차량 전반의 지능화에서 세대 간 도약을 이끈다. 완전히 새로워진 플랫폼과 아키텍처, 사용자 경험을 통해 LEX는 지능의 단절, 충전 불안, 내연기관과 전동화 간 전환의 불편 등 고질적인 사용자 불편을 직접 해결해 레파스가 새로운 우아한 라이프스타일(New Elegant Lifestyle)을 위한 선호 브랜드로 자리 잡을 수 있는 지능적 기반을 구축했다.

LEPAS Defines “Elegant Driving” with Its Intelligent LEX Platform (PRNewsfoto/LEPAS)

글로벌 NEV 산업이 새로운 경쟁 단계에 진입함에 따라, 경쟁의 초점은 개별 성능 지표에서 전자•전기 아키텍처(EEA)와 전 시나리오 사용자 경험으로 이동하고 있다. LEX 플랫폼은 이러한 변화에 대응해 탄생했다. 최신 EEA 5.1 전자•전기 아키텍처를 바탕으로, 듀얼 존•듀얼 센터 통합 솔루션을 채택해 하드웨어 표준화, 지속 가능한 소프트웨어 업그레이드, 원활한 데이터 상호운용성이라는 세 가지 핵심 가치를 제공한다. 이 아키텍처는 지능형 콕핏, 지능형 주행, 파워트레인 제어 시스템 간 효율적 협업을 가능하게 해 전자 시스템의 파편화와 제한적인 확장성이라는 고질적 문제를 해소한다.

EEA 5.1의 지원 아래 LEX 플랫폼은 주행 역학에서 우아함과 성능 사이의 정밀한 균형을 구현한다. 유럽 전문 엔지니어링 팀의 세밀한 튜닝을 거친 지능형 섀시는 액티브 서스펜션과 전자식 댐핑 제어 등 첨단 기술을 통합했다. 여기에 동급 대비 크게 높은 2만 3800N•m/deg의 차체 비틀림 강성과 3단 하프 샤프트 설계를 결합해, 리무진 수준의 승차감과 민첩하고 안정적인 핸들링을 동시에 제공하며 운전자와 차량의 일체감을 완성한다.

파워트레인 측면에서도 LEX는 다양한 에너지 솔루션을 지원한다. 내연기관은 열효율 45.79%를 달성했으며, 충전 유지 모드(charge-sustaining mode)에서 100km당 4.9L의 낮은 연료 소비율을 보인다. 800V 고전압 급속충전 시스템은 충전 시간을 획기적으로 단축하고, 듀얼 소스 광범위 온도 대응 히트펌프 시스템은 영하 40℃까지 안정적인 작동을 보장해 다양한 글로벌 사용 환경을 충족한다.

멀티 파워트레인 호환성과 뛰어난 글로벌 적응력을 갖춘 LEX 플랫폼은 순수 전기, 하이브리드 등 다양한 에너지 형태 전반에서 신속한 개발을 가능하게 한다. LEX는 단순한 기술 아키텍처를 넘어, 지능 기술을 통해 침착한 핸들링, 최상의 안락함, 걱정 없는 주행 지속성을 구현하는 레파스의 '우아한 주행(Elegant Driving)' 카테고리에 대한 체계적 정의다.

SOURCE LEPAS