LEPAS、インテリジェントなLEXプラットフォームで「エレガントな運転」を定義

安徽省蕪湖市（中国）、2026年1月24日 /PRNewswire/ -- 全く新しい新エネルギー車ブランドLEPASは、グローバル市場向けに開発されており、戦略的かつインテリジェントな次世代のインテリジェント車両（LEX）プラットフォーム上に構築されています。LEXはChery Groupのグローバル技術エコシステムの粋として、次世代エネルギー車（NEV）プラットフォームの新たなベンチマークを設定し、車両全体のインテリジェンスにおいて世代を超えたリーダーシップを発揮します。まったく新しいプラットフォーム、まったく新しいアーキテクチャ、まったく新しいユーザーエクスペリエンスにより、LEXは断片化されたインテリジェンスを排除し、充電の不安を軽減してガソリンから電気へのシームレスな移行を可能にするという、長年のユーザーの不満に直接対処し、新しいエレガントなライフスタイルに向けた優先ブランドとしてのLEPASのインテリジェントな基盤を築きます。

LEPAS Defines “Elegant Driving” with Its Intelligent LEX Platform (PRNewsfoto/LEPAS)

次世代エネルギー車業界が世界的な競争の新たな段階に入るにつれ、重要事項は単体の性能指標から、電子・電気アーキテクチャ（EEA）やフルシナリオのユーザーエクスペリエンスへと移りつつあります。LEXプラットフォームは、まさにこの変革に対応して登場しました。このアーキテクチャのまったく新しいバージョン、「EEA 5.1」を採用したLEXは、デュアルゾーン、デュアルセンター統合ソリューションを採用しており、3つの中核的な利点、つまりハードウェアの標準化、持続可能なソフトウェアの更新、シームレスなデータの相互運用性を提供します。このアーキテクチャは、インテリジェントコックピット、インテリジェントドライビング、パワートレインの各制御システムの効率的な連携を可能にし、エレクトロニクスの断片化や更新の制限といった長年の課題を解決するものです。

バージョン「EEA 5.1」によって強化されたLEXプラットフォームは、ドライビングダイナミクスにおけるエレガンスとパフォーマンスの絶妙なバランスを実現しています。欧州の専業エンジニアリングチームによってチューニングされたインテリジェント・シャシーは、アクティブサスペンションや電子制御ダンピングといった先進技術を統合しています。23,800Nのボディねじり剛性との組み合わせ• ボディねじり剛性はN•m/degと同等車より大幅に高く、3段階のハーフシャフト設計により、リムジンレベルの乗り心地と俊敏で揺るぎないハンドリングを実現し、運転者とマシンのこれ以上無い一体感を生み出しています。

パワートレイン能力に関しては、LEXは複数のエネルギーソリューションに対応しています。内燃機関の熱効率は45.79％であり、充電維持モードでの燃料消費量は4.9L/100kmに抑えられています。800Vの高電圧急速充電システムによって充電時間が大幅に短縮され、デュアルソースの広温度範囲ヒートポンプシステムにより-40℃という極低温下でも信頼性の高い運転が保証されることで、世界各地の多様な使用シナリオに対応します。

複数のパワートレイン対応と強力なグローバル適応性を備えたLEXプラットフォームは、完全電気駆動、ハイブリッド、またはその他のエネルギー形態にまたがる開発を加速します。LEXは単なる技術的アーキテクチャにとどまらず、LEPASが体系的に定義した「エレガントドライビング」というカテゴリーを体現するものです。つまり、インテリジェントな技術によって安定感のある操縦性、意識させないほどの快適性、そして安心できる耐久性を実現します。

SOURCE LEPAS