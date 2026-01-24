LEPAS Ubah Konsep "Elegant Driving" Lewat Platform Cerdas LEX

WUHU, Tiongkok, 24 Januari 2026 /PRNewswire/ -- LEPAS, merek mobil energi baru (NEV), dirancang untuk pasar global dengan platform cerdas dan strategis, LEX. Sebagai bagian dari ekosistem teknologi global Chery Group, LEX menjadi standar baru bagi platform NEV generasi berikutnya, serta memimpin perkembangan teknologi cerdas mobil secara lintasgenerasi. Dengan platform baru, arsitektur baru, dan pengalaman pengguna yang sepenuhnya baru, LEX secara langsung menjawab berbagai kendala lama—menghapus sistem teknologi cerdas yang terfragmentasi, mengurangi kekhawatiran terkait pengisian daya baterai, serta mendukung transisi antara mesin berbahan bakar minyak dan listrik—sekaligus meletakkan fondasi cerdas bagi LEPAS sebagai Merek Pilihan untuk Gaya Hidup Elegan dan Modern.

Setelah industri NEV global memasuki tahap persaingan baru, fokus industri kini bergeser dari indikator performa yang terpisah menuju arsitektur elektronik dan kelistrikan (Electronic and Electrical Architecture/EEA), serta pengalaman pengguna yang menyeluruh untuk berbagai skenario. Platform LEX menjawab perubahan ini. Dengan arsitektur elektronik dan kelistrikan EEA 5.1 terbaru, LEX mengadopsi solusi terintegrasi dua zona dan dua pusat guna menghadirkan tiga keunggulan utama: standardisasi perangkat keras, pembaruan perangkat lunak yang berkelanjutan, serta interoperabilitas data yang lancar. Arsitektur tersebut mewujudkan koordinasi yang efisien antara kokpit cerdas, sistem bantuan mengemudi cerdas, dan sistem pengendalian tenaga penggerak (powertrain). Di sisi lain, LEX juga mengatasi persoalan lama berupa sistem elektronik yang terfragmentasi dan kendala pembaruan sistem.

Didukung EEA 5.1, platform LEX mencapai keseimbangan presisi antara keanggunan dan performa berkendara. Disetel oleh tim teknik profesional dari Eropa, sasis cerdas ini memadukan teknologi mutakhir seperti sistem suspensi aktif dan peredam kejut dengan kontrol elektronik. Dipadukan dengan kekakuan torsi bodi sebesar 23.800 N•m/deg—jauh lebih baik dibandingkan kendaraan sekelas—serta desain poros penggerak tiga tahap, mobil dengan platform LEX memberikan kenyamanan berkendara setara limusin dengan pengendalian yang lincah dan penuh percaya diri, menciptakan kesatuan harmonis antara pengemudi dan kendaraan.

Dari sisi sistem penggerak tenaga, LEX mendukung berbagai solusi energi. Mesin pembakaran internalnya mencapai efisiensi termal sebesar 45,79%, dengan konsumsi bahan bakar serendah 4,9 liter per 100 km dalam moda charge-sustaining. Sistem pengisian daya cepat bertegangan tinggi 800V secara signifikan mempersingkat durasi pengisian daya baterai, sedangkan sistem pompa panas dua sumber dengan rentang suhu luas memastikan kinerja andal hingga suhu ekstrem –40°C, sehingga memenuhi beragam kebutuhan penggunaan di berbagai belahan dunia.

Dengan kompatibilitas multi-powertrain dan kemampuan adaptasi global yang kuat, platform LEX mendukung pengembangan cepat untuk mobil listrik murni, tenaga hibrida, serta bentuk energi lainnya. Lebih dari sekadar arsitektur teknis, LEX merupakan definisi sistematis LEPAS atas kategori "Elegant Driving"—menghadirkan pengendalian yang tenang, kenyamanan yang sangat senyap, serta daya jelajah yang andal dan bebas khawatir melalui teknologi cerdas.

