Robert Lewandowski estrela nova marca de TVC da CHERY, dando vida a "For Family"

WUHU, China, 20 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 18 de julho, a CHERY Brand lançou sua nova marca de TVC em todo o mundo, com Robert Lewandowski, Embaixador Global da CHERY Brand e um dos 9º mais emblemáticos do futebol. Contado através da perspectiva e narração de uma filha, o filme apresenta Lewandowski como um campeão no centro das atenções e como pai, marido e guardião em casa. Por meio dessa perspectiva familiar, o TVC dá à proposta da marca "For Family" da CHERY uma expressão mais calorosa e humana, ao mesmo tempo em que reforça a promessa da marca de salvaguardar a paz de espírito e a alegria em todas as jornadas por meio de qualidade confiável e tecnologia atenciosa.

Robert Lewandowski, Embaixador Global da Marca CHERY

Assista ao filme completo na página oficial da CHERY no Facebook: https://www.facebook.com/share/v/1EedpaSMhC/

Para os fãs de futebol em todo o mundo, Lewandowski é definido pela consistência, autodisciplina e um impulso implacável para vencer. O filme se baseia nessas qualidades e, em seguida, as estende para além da concorrência. Construído em torno de "For Family", ele conecta sua mentalidade de campeão em campo com seu compromisso com a família fora dele. Na história, sua família se torna uma fonte de força à medida que ele enfrenta desafios em campo, enquanto na vida cotidiana, ele se torna aquele que os protege. Ao unir treinamento, partidas, viagens e momentos em família, a história amplia o espírito de campeão como responsabilidade, companheirismo e proteção mútua.

No filme, o TIGGO9 CSH aparece como um dos principais parceiros de viagem da família nas cenas da jornada, ajudando a traduzir a promessa da marca CHERY em uma experiência de mobilidade tangível. Para as famílias, viajar nunca é apenas chegar a um destino. Também é o tempo que passamos juntos, o cuidado compartilhado na estrada e a garantia de que todas as viagens são apoiadas por espaço, segurança e tecnologia. Nesse sentido, o TVC fala não apenas sobre as características do veículo, mas sobre o valor emocional por trás da mobilidade familiar.

Para a CHERY Brand, "For Family" não é apenas um slogan. É um compromisso de longo prazo que orienta o desenvolvimento de produtos, a inovação tecnológica e a construção de uma marca global. Espaço. Para Família. Segurança. Para Família. Tecnologia. Para Família. Esses três pilares refletem como a CHERY responde às necessidades reais das famílias em todo o mundo por meio de produtos, tecnologias e experiências de marca construídas em torno da vida familiar.

Um verdadeiro campeão vai além de ganhar partidas. Um verdadeiro herói vai além do campo. Olhando para o futuro, a CHERY continuará a defender "For Family", estar ao lado de famílias globais e proteger cada jornada com maior paz de espírito e alegria.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006640/CHERY.jpg

FONTE Chery Automobile Co., Ltd.