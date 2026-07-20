Robert Lewandowski est la vedette du nouveau spot TV de CHERY, qui donne vie au slogan « For Family »

WUHU, Chine, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le 18 juillet, la marque CHERY a lancé à l'échelle mondiale son nouveau spot publicitaire mettant en vedette Robert Lewandowski, ambassadeur mondial de la marque CHERY et l'un des numéros 9 les plus emblématiques du football. Raconté à travers le regard et la voix off d'une fille, le film présente -Lewandowski à la fois comme un champion sous les feux de la rampe et comme un père, un mari et un protecteur au sein de sa famille. À travers cette perspective familiale, le spot télévisé donne à la proposition de marque « For Family » de CHERY une dimension plus chaleureuse et plus humaine, tout en renforçant la promesse de la marque de garantir la sérénité et la joie à chaque trajet grâce à une qualité éprouvée et à une technologie bien pensée.

Robert Lewandowski, CHERY Brand Global Ambassador

Regardez le film dans son intégralité sur la page Facebook officielle de CHERY : https://www.facebook.com/share/v/1EedpaSMhC/

Pour les fans de football du monde entier, Lewandowski se caractérise par sa régularité, son autodiscipline et sa soif inébranlable de victoire. Le film s'appuie sur ces qualités, puis les porte au-delà du cadre de la compétition. Articulé autour du thème « Pour la famille », ce projet fait le lien entre son esprit de champion sur le terrain et son engagement envers sa famille en dehors. Dans cette histoire, sa famille devient une source de force alors qu'il doit relever des défis sur le terrain, tandis que dans la vie de tous les jours, c'est lui qui veille sur eux et les protège. En mêlant entraînements, matchs, déplacements et moments en famille, cette histoire met en avant l'esprit de champion, qui se traduit par le sens des responsabilités, la solidarité et la protection mutuelle.

Dans le film, la TIGGO9 CSH apparaît comme un partenaire incontournable des voyages en famille dans les scènes de voyage, contribuant ainsi à traduire la promesse de la marque CHERY en une expérience de mobilité concrète. Pour les familles, voyager ne se résume jamais à atteindre une destination. C'est aussi du temps passé ensemble, une attention mutuelle sur la route, et l'assurance que chaque trajet bénéficie d'un espace confortable, d'une sécurité optimale et d'une technologie de pointe. En ce sens, le spot publicitaire ne se contente pas de présenter les caractéristiques du véhicule, mais met également en avant la dimension émotionnelle de la mobilité familiale.

Pour la marque CHERY, « For Family » n'est pas seulement un slogan. C'est un engagement à long terme qui guide le développement des produits, l'innovation technologique et le développement de la marque à l'échelle mondiale. Espace. Pour la famille. Sécurité. Pour la famille. Technologie. Pour la famille. Ces trois piliers illustrent la manière dont CHERY répond aux besoins réels des familles du monde entier grâce à des produits, des technologies et des expériences de marque axés sur la vie de famille.

Un véritable champion ne se contente pas de remporter des matchs. Un véritable héros ne se limite pas au terrain. À l'avenir, CHERY continuera à porter haut sa devise « For Family », à accompagner les familles du monde entier et à rendre chaque trajet plus serein et plus joyeux.

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