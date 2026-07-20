Robert Lewandowski góp mặt trong TVC thương hiệu mới của CHERY, hiện thực hóa triết lý "Vì gia đình"

VU HỒ, Trung Quốc, ngày 20 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 18 tháng 7, thương hiệu CHERY đã chính thức ra mắt trên toàn cầu TVC thương hiệu mới với sự góp mặt của Robert Lewandowski, Đại sứ toàn cầu của thương hiệu CHERY và cũng là một trong những số 9 mang tính biểu tượng nhất của thế giới bóng đá. Được kể qua góc nhìn và lời dẫn của con gái, bộ phim khắc họa Lewandowski như một nhà vô địch dưới ánh đèn sân cỏ và là một người cha, một người chồng và một người bảo vệ trong gia đình. Thông qua góc nhìn gia đình này, TVC mang đến cách thể hiện ấm áp và nhân văn hơn cho triết lý thương hiệu "Vì gia đình" của CHERY, đồng thời khẳng định cam kết của thương hiệu trong việc bảo vệ sự an tâm và niềm vui trên mọi hành trình bằng chất lượng đáng tin cậy cùng công nghệ được thiết kế để thấu hiểu nhu cầu người dùng.

Robert Lewandowski, CHERY Brand Global Ambassador

Xem toàn bộ video trên trang Facebook chính thức của CHERY: https://www.facebook.com/share/v/1EedpaSMhC/

Đối với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới, Robert Lewandowski được biết đến với sự ổn định, tính kỷ luật và khát khao chiến thắng không ngừng. Bộ phim được xây dựng dựa trên những phẩm chất đó, đồng thời mở rộng chúng vượt ra ngoài khuôn khổ thi đấu. Được xây dựng xoay quanh triết lý "Vì gia đình", TVC kết nối tư duy của một nhà vô địch trên sân cỏ với sự tận tâm dành cho gia đình ngoài đời thực. Trong câu chuyện, gia đình trở thành nguồn sức mạnh giúp anh đối mặt với những thử thách trên sân cỏ, còn trong cuộc sống thường nhật, anh lại trở thành người luôn ở bên và bảo vệ họ. Bằng cách đan xen các hình ảnh tập luyện, thi đấu, những chuyến đi và các khoảnh khắc gia đình, câu chuyện mở rộng tinh thần nhà vô địch thành trách nhiệm, sự đồng hành và sự bảo vệ lẫn nhau.

Trong phim, TIGGO9 CSH xuất hiện như một người bạn đồng hành quan trọng cho các chuyến đi của gia đình trong các phân cảnh di chuyển, góp phần chuyển hóa cam kết thương hiệu của CHERY thành một trải nghiệm di chuyển thực tế. Đối với các gia đình, hành trình không bao giờ chỉ là đến được đích. Đó còn là khoảng thời gian ở bên nhau, là sự quan tâm dành cho nhau trên đường và là sự an tâm khi mọi hành trình luôn được hỗ trợ bởi không gian rộng rãi, an toàn và công nghệ. Theo đó, TVC không chỉ nói về các tính năng của xe, mà còn về giá trị cảm xúc phía sau việc di chuyển của gia đình.

Đối với thương hiệu CHERY, "Vì gia đình" không chỉ là một khẩu hiệu. Đó là một cam kết lâu dài định hướng cho việc phát triển sản phẩm, đổi mới công nghệ và xây dựng thương hiệu trên toàn cầu. Không gian. Vì gia đình. An toàn. Vì gia đình. Công nghệ. Vì gia đình. Ba trụ cột này phản ánh cách CHERY đáp ứng những nhu cầu thực tế của các gia đình trên toàn thế giới thông qua các sản phẩm, công nghệ và trải nghiệm thương hiệu được xây dựng xoay quanh cuộc sống gia đình.

Một nhà vô địch thực sự không chỉ giới hạn ở việc chiến thắng các trận đấu. Một anh hùng đích thực phải vượt ra ngoài khuôn khổ sân cỏ. Trong thời gian tới, CHERY sẽ tiếp tục theo đuổi triết lý "Vì gia đình", đồng hành cùng các gia đình trên toàn thế giới và mang đến sự an tâm cùng niềm vui trên mọi hành trình.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.