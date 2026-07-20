Robert Lewandowski protagoniza el nuevo televisor de CHERY para dar vida a "For Family"

WUHU, China, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 18 de julio, CHERY Brand lanzó su nuevo televisor de marca en todo el mundo, con Robert Lewandowski, embajador global de CHERY Brand y uno de los números 9 más emblemáticos del fútbol. Contada a través de la perspectiva y la voz en off de una hija, la película presenta a Lewandowski como un campeón en el centro de atención y como padre, esposo y tutor en casa. A través de esta perspectiva familiar, el TVC le da a la propuesta de marca "For Family" de CHERY una expresión más cálida y humana, al tiempo que refuerza la promesa de la marca de salvaguardar la tranquilidad y la alegría en cada viaje a través de una calidad confiable y una tecnología reflexiva.

Robert Lewandowski, embajador global de la marca CHERY

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Para los fanáticos del fútbol de todo el mundo, Lewandowski se define por la consistencia, la autodisciplina y un impulso implacable para ganar. La película se basa en esas cualidades, luego las extiende más allá de la competencia. Construido en torno a "Para la familia", conecta su mentalidad de campeón en el campo con su compromiso con la familia fuera de él. En la historia, su familia se convierte en una fuente de fortaleza a medida que enfrenta desafíos en el campo, mientras que en la vida cotidiana, él se convierte en el que los defiende y protege. Al entretejer entrenamientos, partidos, viajes y momentos familiares, la historia extiende el espíritu de campeón como responsabilidad, compañerismo y protección mutua.

En la película, el TIGGO9 CSH aparece como un compañero de viaje familiar clave en las escenas de viaje, ayudando a traducir la promesa de marca de CHERY en una experiencia de movilidad tangible. Para las familias, viajar nunca se trata solo de llegar a un destino. También es el tiempo que pasamos juntos, el cuidado compartido en la carretera y la seguridad de que cada viaje está respaldado por el espacio, la seguridad y la tecnología. En este sentido, el TVC habla no solo de las características del vehículo, sino del valor emocional que hay detrás de la movilidad familiar.

Para CHERY Brand, "For Family" no es solo un eslogan. Es un compromiso a largo plazo que guía el desarrollo de productos, la innovación tecnológica y la construcción de marca global. Espacio. Para la familia. Seguridad. Para la familia. Tecnología. Para la familia. Estos tres pilares reflejan cómo CHERY responde a las necesidades reales de las familias de todo el mundo a través de productos, tecnologías y experiencias de marca basadas en la vida familiar.

Un verdadero campeón va más allá de ganar partidos. Un verdadero héroe va más allá de la cancha. De cara al futuro, CHERY seguirá defendiendo "Para la familia", estará junto a las familias de todo el mundo y protegerá cada viaje con mayor tranquilidad y alegría.

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FUENTE Chery Automobile Co., Ltd.