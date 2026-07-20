Роберт Левандовски блистает в новом рекламном ролике CHERY, воплощающем в жизнь концепию «For Family»

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Chery Automobile Co., Ltd.

Jul 20, 2026, 08:47 ET

УХУ, Китай, 20 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- 18 июля состоялась мировая премьера нового рекламного ролика CHERY с участием Роберта Левандовски (Robert Lewandowski), глобального амбассадора бренда CHERY и одного из самых культовых «девяток» мирового футбола. В центре истории, рассказанной дочерью Левандовски (голос за кадром) — чемпион, отец, муж и защитник дома. Благодаря семейному взгляду рекламный ролик придает слогану бренда CHERY «For Family» (Для семьи) более теплое, человечное звучание, в то же время усиливая обещание бренда охранять душевное спокойствие и дарить радость в каждом путешествии благодаря качеству, которому доверяют, и продуманным технологиям.

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Robert Lewandowski, CHERY Brand Global Ambassador
Robert Lewandowski, CHERY Brand Global Ambassador

Смотрите полный ролик на официальной странице CHERY в Facebook: https://www.facebook.com/share/v/1EedpaSMhC/

Для футбольных болельщиков во всем мире Левандовски является воплощением последовательности, самодисциплины и неустанного стремления к победе. Ролик построен вокруг этих качеств, а затем выходит за рамки просто желания побеждать. Созданный «For Family», он связывает чемпионское мышление на поле с преданностью своей семье. По сюжету семья становится источником силы в сложные моменты на поле, в то время как в повседневной жизни он становится тем, кто всегда стоит рядом и защищает их. Сплетая воедино тренировки, матчи, путешествия и семейные моменты, история проводит параллель между чемпионским духом и ответственностью, дружеским общением и защитой друг друга.

В ролике TIGGO9 CSH выступает в качестве главного семейного партнера в сценах путешествий, помогая воплотить обещание бренда CHERY в реальный опыт мобильности. Для семей путешествие никогда не явлется просто прибытием в пункт назначения. Это время, проведенное вместе, забота друг о друге в пути и уверенность в том, что каждое путешествие поддерживается пространством, безопасностью и технологиями. В этом смысле рекламный ролик говорит не только о характеристиках автомобиля, но и об эмоциональной ценности, стоящей за семейной мобильностью.

Для бренда CHERY «For Family» — это не просто слоган. Это долгосрочное обязательство, которое направляет разработку продукта, технологические инновации и создание глобального бренда. Пространство. Для семьи. Безопасность. Для семьи. Технология. Для семьи. Эти три столпа отражают то, как CHERY реагирует на реальные потребности семей во всем мире с помощью продуктов, технологий и опыта бренда, основанного на жизни семей.

Настоящий чемпион выходит за рамки побед в матчах. Настоящий герой выходит за пределы поля. В будущем CHERY продолжит придерживаться концепции «For Family», быть рядом с семьями по всему миру и стоять на страже каждого путешествия, даря больше спокойствия и радости.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/3005744/CHERY.jpg

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