Robert Lewandowski hraje hlavní roli v nové televizní reklamě značky CHERY, která oživuje motto „Pro rodinu"
News provided byChery Automobile Co., Ltd.
Jul 20, 2026, 08:47 ET
WU-CHU, Čína, 20. července 2026 /PRNewswire/ -- Dne 18. července uvedla značka CHERY celosvětově svou novou televizní reklamu, v níž vystupuje Robert Lewandowski, globální ambasador značky CHERY a jeden z nejikoničtějších fotbalistů s číslem 9. Film, vyprávěný z pohledu dcery a doprovázený jejím hlasem, představuje Lewandowského jako šampiona ve světle reflektorů i jako otce, manžela a ochránce rodiny doma. Díky tomuto rodinnému úhlu pohledu dává televizní spot značkovému poselství CHERY „Pro rodinu" vřelejší a lidštější podobu a zároveň zdůrazňuje slib značky, že díky osvědčené kvalitě a promyšlené technologii zajistí klid a radost na každé cestě.
Celý film si můžete prohlédnout na oficiální facebookové stránce společnosti CHERY: https://www.facebook.com/share/v/1EedpaSMhC/
Pro fotbalové fanoušky na celém světě je Lewandowski synonymem konzistentnosti, sebekázně a neúprosné touhy po vítězství. Film na těchto kvalitách staví a rozšiřuje je i mimo soutěžní prostředí. Vychází z hesla „Pro rodinu" a propojuje jeho přístup šampiona na hřišti s jeho oddaností rodině mimo ně. V příběhu se jeho rodina stává zdrojem síly, když čelí výzvám na hřišti, zatímco v každodenním životě se stává tím, kdo stojí po jejím boku a chrání ji. Propletením tréninků, zápasů, cestování a rodinných okamžiků příběh rozšiřuje ducha šampiona o odpovědnost, družnost a vzájemnou ochranu.
Ve filmu se model TIGGO9 CSH objevuje jako klíčový partner pro rodinné cestování ve scénách z cesty a pomáhá tak proměnit slib značky CHERY v hmatatelný zážitek z mobility. Pro rodiny není cestování nikdy jen o tom, dostat se do cíle. Je to také čas strávený společně, vzájemná péče na cestě a jistota, že každou cestu podporuje dostatek prostoru, bezpečnost a technologie. V tomto smyslu televizní reklama nehovoří pouze o vlastnostech vozidla, ale také o emocionální hodnotě, která stojí za rodinnou mobilitou.
Pro značku CHERY není „Pro rodinu" jen sloganem. Je to dlouhodobý závazek, který řídí vývoj produktů, technologické inovace a budování globální značky. Prostor. Pro rodinu. Bezpečnost. Pro rodinu. Technologie. Pro rodinu. Tyto tři pilíře odrážejí, jak společnost CHERY reaguje na skutečné potřeby rodin na celém světě prostřednictvím produktů, technologií a zážitků spojených se značkou, které jsou postaveny na rodinném životě.
Skutečný šampión jde nad rámec vítězství v zápasech. Skutečný hrdina jde nad rámec hřiště. Do budoucna bude společnost CHERY i nadále hájit motto „Pro rodinu", stát po boku rodin na celém světě a zajišťovat každou cestu s větším pocitem klidu a radosti.
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