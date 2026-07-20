Robert Lewandowski występuje w nowej reklamie telewizyjnej marki CHERY, nadając życie hasłu „Dla rodziny"

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Chery Automobile Co., Ltd.

Jul 20, 2026, 08:47 ET

WUHU, Chiny, 20 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- 18 lipca marka CHERY zaprezentowała na całym świecie nową reklamę telewizyjną, w której wystąpił Robert Lewandowski – globalny ambasador marki CHERY i jeden z najbardziej kultowych piłkarzy noszących koszulkę z numerem 9. Narratorką filmu jest córka Lewandowskiego. Z jej perspektywy i za sprawą narracji z offu film ukazuje go zarówno jako mistrza będącego w centrum uwagi, jak i ojca, męża oraz opiekuna w domowym zaciszu. Dzięki tej rodzinnej perspektywie spot telewizyjny nadaje hasłu marki CHERY „Dla rodziny" cieplejszy, bardziej ludzki wymiar, jednocześnie umacniając obietnicę marki, że dzięki niezawodnej jakości i przemyślanym technologiom zapewnia spokój ducha oraz radość z każdej podróży.

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Robert Lewandowski, CHERY Brand Global Ambassador
Robert Lewandowski, CHERY Brand Global Ambassador

Pełny film można obejrzeć na oficjalnym profilu CHERY na Facebooku: https://www.facebook.com/share/v/1EedpaSMhC/

Dla kibiców piłki nożnej na całym świecie Lewandowski jest uosobieniem konsekwencji, samodyscypliny i nieustępliwego dążenia do zwycięstwa. Film nawiązuje do tych cech, a następnie ukazuje je również poza sportową rywalizacją. Oparty na haśle „Dla rodziny", ukazuje związek między jego mentalnością mistrza na boisku a zaangażowaniem w życie rodzinne poza nim. W przedstawionej historii jego rodzina staje się źródłem siły, gdy mierzy się z wyzwaniami na boisku, natomiast w codziennym życiu to on trwa u ich boku i otacza ich opieką. Przeplatając sceny z treningów, meczów, podróży i rodzinnych chwil, film ukazuje ducha mistrza jako odpowiedzialność, wzajemne wsparcie i troskę o bliskich.

W filmie model TIGGO9 CSH pojawia się w scenach podróży jako niezawodny partner rodzinnych wyjazdów, pomagając przełożyć obietnicę marki CHERY na realne doświadczenie mobilności. Dla rodzin podróż nigdy nie polega wyłącznie na dotarciu do celu. To także wspólnie spędzony czas, wzajemna troska w podróży oraz poczucie bezpieczeństwa wynikające z przestronnego wnętrza, bezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. W tym sensie spot telewizyjny opowiada nie tylko o cechach pojazdu, lecz także o emocjonalnej wartości, jaką niesie ze sobą rodzinna mobilność.

Dla marki CHERY hasło „Dla rodziny" to coś więcej niż tylko slogan. To długoterminowe zobowiązanie, które wyznacza kierunek rozwoju produktów, innowacji technologicznych i budowania marki na rynkach całego świata. Przestrzeń. Dla rodziny. Bezpieczeństwo. Dla rodziny. Technologia. Dla rodziny. Te trzy filary pokazują, jak CHERY odpowiada na rzeczywiste potrzeby rodzin na całym świecie, oferując produkty, technologie i doświadczenia związane z marką, tworzone z myślą o życiu rodzinnym.

Prawdziwy mistrz to ktoś, kto wykracza poza samo wygrywanie meczów. Prawdziwy bohater wykracza poza boisko. CHERY będzie nadal kierować się hasłem „Dla rodziny", wspierać rodziny na całym świecie oraz sprawiać, by każda podróż była jeszcze bezpieczniejsza i pełniejsza radości.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/3005744/CHERY.jpg

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