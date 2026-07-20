Robert Lewandowski Membintangi TVC Jenama Baharu CHERY, Menghidupkan Makna "For Family"

WUHU, China, 20 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pada 18 Julai, CHERY Brand melancarkan TVC jenama baharu di seluruh dunia yang menampilkan Robert Lewandowski, Duta Global Jenama CHERY dan salah seorang penyerang nombor 9 paling ikonik dalam bola sepak. Diceritakan menerusi perspektif dan suara latar seorang anak perempuan, filem ini memperlihatkan Lewandowski bukan sahaja sebagai seorang juara di bawah lampu sorot, malah sebagai seorang bapa, suami dan pelindung di rumah. Melalui perspektif kekeluargaan ini, TVC memberikan ekspresi yang lebih hangat dan lebih menyentuh sisi kemanusiaan terhadap proposisi jenama CHERY, "For Family", di samping mengukuhkan janji jenama itu untuk melindungi ketenangan fikiran dan kegembiraan dalam setiap perjalanan menerusi kualiti yang dipercayai serta teknologi yang dirancang dengan teliti.

Robert Lewandowski, CHERY Brand Global Ambassador

Tonton filem penuh ini di laman Facebook rasmi CHERY: https://www.facebook.com/share/v/1EedpaSMhC/

Bagi peminat bola sepak di seluruh dunia, Lewandowski sinonim dengan konsistensi, disiplin diri dan semangat yang tidak pernah luntur untuk meraih kemenangan. Filem ini membina naratif berasaskan nilai-nilai tersebut sebelum mengembangkannya melangkaui persaingan di padang. Berteraskan konsep "For Family", filem ini menghubungkan mentaliti juara yang dimilikinya di atas padang dengan komitmennya terhadap keluarga di luar padang. Dalam jalan cerita tersebut, keluarganya menjadi sumber kekuatan ketika beliau berdepan cabaran di padang, manakala dalam kehidupan seharian, beliau pula menjadi insan yang sentiasa berada di sisi mereka dan melindungi mereka. Dengan menggabungkan adegan latihan, perlawanan, perjalanan dan detik-detik bersama keluarga, cerita ini memperluaskan semangat juara sebagai lambang tanggungjawab, kekariban keluarga dan saling melindungi antara satu sama lain.

Dalam filem itu, TIGGO9 CSH muncul sebagai rakan perjalanan utama bagi keluarga dalam babak-babak perjalanan, sekali gus membantu menterjemahkan janji jenama CHERY kepada pengalaman mobiliti yang nyata. Bagi sesebuah keluarga, perjalanan bukan sekadar menuju ke destinasi. Ia juga merupakan masa yang diluangkan bersama, keprihatinan yang dikongsi sepanjang perjalanan serta keyakinan bahawa setiap perjalanan disokong oleh ruang yang luas, ciri keselamatan dan teknologi. Dalam konteks ini, TVC bukan sekadar mengetengahkan ciri-ciri kenderaan, malah nilai emosi di sebalik mobiliti keluarga.

Bagi Jenama CHERY, "For Family" bukan sekadar slogan. Ia merupakan komitmen jangka panjang yang menjadi panduan kepada pembangunan produk, inovasi teknologi dan pembinaan jenama global. Ruang. Demi Keluarga. Keselamatan. Demi Keluarga. Teknologi. Demi Keluarga. Tiga tunjang ini mencerminkan bagaimana CHERY memenuhi keperluan sebenar keluarga di seluruh dunia menerusi produk, teknologi dan pengalaman jenama yang dibangunkan berasaskan kehidupan berkeluarga.

Seorang juara sejati bukan sekadar memenangi perlawanan. Seorang wira sejati pula bukan sekadar beraksi di atas padang. Melangkah ke hadapan, CHERY akan terus berpegang teguh kepada konsep "For Family", berdiri bersama keluarga di seluruh dunia serta memastikan setiap perjalanan lebih selamat, lebih meyakinkan dan lebih menggembirakan.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.