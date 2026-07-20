Robert Lewandowski氏がCHERYの新しいブランドTVCMに出演し、「For Family」のコンセプトを体現

中国・蕪湖市、2026年7月20日 /PRNewswire/ -- 7月18日、 CHERYブランドは、同ブランドのグローバルアンバサダーであり、「背番号9」のサッカー界を代表する選手の一人であるRobert Lewandowski氏を起用した、新ブランドのテレビCMを世界同時公開しました。娘の視点とナレーションを通じて語られる本作は、 Lewandowski氏を、スポットライトを浴びるチャンピオンとしての姿と、家庭では父親、夫、そして家族を守る存在としての彼の姿を描き出しています。この家族の視点を通じて、 テレビCMは、CHERYの「For Family」というブランドコンセプトをより温かく、人間味あふれる形で表現するとともに、信頼できる品質と配慮の行き届いたテクノロジーを通じて、あらゆる旅路における安心と喜びを守り続けるというブランドの約束をさらに強固なものにしています。

CHERYの公式Facebookページで、本作の全編をご覧ください：https://www.facebook.com/share/v/1EedpaSMhC/

Robert Lewandowski, CHERY Brand Global Ambassador

世界中のサッカーファンにとって、 Lewandowski氏は、その安定感、自己規律、そして勝利へのたゆまぬ意欲によって特徴づけられています。本作はそうした特徴を土台としつつ、それを競技の枠を超えてさらに広げています。「For Family」をコンセプトに据え、ピッチ上での彼のチャンピオンとしてのマインドセットと、ピッチ外での家族への献身を結びつけています。物語の中で、彼がピッチ上で困難に立ち向かう際、家族は彼にとっての支えとなる一方で、日常生活では、彼が家族を支え、守る存在となります。トレーニング、試合、遠征、そして家族とのひとときを織り交ぜながら、この物語は、チャンピオン精神を「責任」、「仲間意識」、そして「互いを守ること」として描き出しています。

本作では、TIGGO9 CSHが旅のシーンで、家族旅行の重要なパートナーとして登場し、CHERYのブランドプロミスを具体的なモビリティ体験として具現化しています。家族にとって、旅行とは決して単に目的地に到着することだけではありません。また、それは共に過ごす時間であり、旅の途中で分かち合う思いやりであり、そして、すべての旅が広々とした空間、安全性、そしてテクノロジーによって支えられているという安心感でもあります。その意味で、このテレビCMは、車両の機能だけでなく、家族の移動に込められた感情的な価値についても語っているのです。

CHERYブランドにとって、「For Family」は単なるスローガンではありません。これは、製品開発、技術革新、そしてグローバルなブランド構築を推進する長期的な取り組みなのです。Space. For Family（家族のための空間）。Safety. For Family（家族のための安全）。Technology. For Family（家族のためのテクノロジー）。これら3つの柱は、CHERYが家族生活を軸に据えた製品、技術、ブランド体験を通じて、世界中の家族の真のニーズにどのように応えているかを反映しています。

真のチャンピオンとは、単に試合に勝つだけの存在ではありません。真のヒーローは、ピッチの外でもその真価を発揮するのです。今後も、CHERYは「For Family」という理念を貫き、世界中のご家族と共に歩み、あらゆる旅路をより一層の安心と喜びをもって守り続けていきます。

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.