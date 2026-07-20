로베르트 레반도프스키, 체리의 새로운 브랜드 TV 광고 출연…'가족을 위해' 가치 구현

우후, 중국 2026년 7월 20일 /PRNewswire/ -- 7월 18일 체리(CHERY) 브랜드가 브랜드 글로벌 홍보대사이자 축구계를 대표하는 주전 공격수 중 한 명인 로베르트 레반도프스키(Robert Lewandowski)가 출연한 새로운 브랜드 TV 광고(TVC)를 전 세계에 공개했다. 딸의 시선과 내레이션으로 전개되는 이 영상은 스포트라이트를 받는 챔피언인 동시에 가정에서는 아버지이자 남편이며 가족을 지키는 수호자인 레반도프스키의 모습을 담았다. 이러한 가족의 관점을 통해 TV 광고는 체리의 '가족을 위해(For Family)'라는 브랜드 가치를 더욱 따뜻하고 인간적으로 표현하는 한편, 신뢰할 수 있는 품질과 세심한 기술을 바탕으로 모든 여정에서 안심과 기쁨을 지키겠다는 브랜드의 약속을 강조한다.

전체 영상은 체리 공식 페이스북 페이지에서 시청할 수 있다: https://www.facebook.com/share/v/1EedpaSMhC/

Robert Lewandowski, CHERY Brand Global Ambassador

전 세계 축구 팬들에게 레반도프스키는 꾸준함과 자기 절제, 승리를 향한 끊임없는 열정으로 상징되는 선수다. 이번 영상은 이러한 자질을 바탕으로 그 의미를 경기장 밖으로 확장한다. '가족을 위해'를 중심으로 구성된 영상은 경기장에서 발휘되는 그의 챔피언 정신과 경기장 밖에서 가족에게 헌신하는 모습을 연결한다. 이야기 속에서 가족은 레반도프스키가 경기장에서 어려움에 맞설 때 힘의 원천이 되고, 일상에서는 그는 가족 곁을 지키고 보호하는 존재가 된다. 훈련, 경기, 여행, 가족과 함께하는 순간을 유기적으로 엮어 챔피언 정신을 책임과 동행, 상호 보호의 가치로 확장했다.

영상 속에서 TIGGO9 CSH는 여행 장면에서 가족의 핵심 이동 파트너로 등장하며, 체리의 브랜드 약속을 실질적인 모빌리티 경험으로 구현한다. 가족에게 여행은 단순히 목적지에 도착하는 것만을 의미하지 않는다. 함께 보내는 시간이자 이동 중 서로를 배려하는 과정이며, 모든 여정이 넉넉한 공간과 안전, 기술로 뒷받침된다는 안도감을 누리는 일이기도 하다. 이러한 의미에서 이번 TV 광고는 차량의 기능뿐만 아니라 가족 이동이 지닌 정서적 가치까지 이야기한다.

체리 브랜드에 '가족을 위해'는 단순한 슬로건이 아니다. 이는 제품 개발과 기술 혁신, 글로벌 브랜드 구축을 이끄는 장기적인 약속이다. 공간. 가족을 위해. 안전. 가족을 위해. 기술. 가족을 위해. 이 세 가지 핵심 축은 체리가 가족의 삶을 중심으로 설계된 제품과 기술, 브랜드 경험을 통해 전 세계 가족의 실질적인 요구에 어떻게 부응하는지 보여준다.

진정한 챔피언은 경기에서 승리하는 데 그치지 않는다. 진정한 영웅은 경기장을 넘어선다. 앞으로도 체리는 '가족을 위해'라는 가치를 지속해서 실천하고 전 세계 가족과 함께하며, 더욱 큰 안심과 기쁨으로 모든 여정을 지켜 나갈 것이다.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.