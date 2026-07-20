Robert Lewandowski Jadi Bintang TVC Terbaru CHERY, Hidupkan Semangat "For Family"

Saksikan film lengkapnya melalui laman Facebook resmi CHERY: https://www.facebook.com/share/v/1EedpaSMhC/

Bagi penggemar sepak bola di seluruh dunia, Lewandowski identik dengan konsistensi, disiplin, dan semangat pantang menyerah untuk meraih kemenangan. Film ini mengangkat karakter tersebut, lalu membawanya hingga melampaui lapangan hijau. Berlandaskan semangat "For Family", kisah ini menghubungkan mentalitas juara Lewandowski saat bertanding dengan dedikasinya sebagai kepala keluarga. Dalam cerita tersebut, keluarga menjadi sumber kekuatan ketika ia menghadapi tekanan di lapangan. Sebaliknya, dalam kehidupan sehari-hari, Lewandowski tampil sebagai sosok yang selalu hadir untuk menjaga dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Rangkaian adegan latihan, pertandingan, perjalanan, hingga momen kebersamaan keluarga saling berpadu untuk menggambarkan bahwa semangat juara juga berarti tanggung jawab, kepedulian, dan saling melindungi.

Dalam berbagai adegan perjalanan, TIGGO9 CSH hadir sebagai rekan perjalanan keluarga yang merepresentasikan janji merek CHERY melalui pengalaman berkendara yang nyata. Bagi sebuah keluarga, perjalanan bukan sekadar mencapai tujuan. Perjalanan juga menjadi kesempatan untuk menikmati kebersamaan, saling menjaga selama di perjalanan, serta merasakan ketenangan berkat dukungan kabin yang lega, fitur keselamatan berkendara, dan teknologi yang andal. Karena itu, TVC tersebut tidak hanya menonjolkan keunggulan kendaraan, namun juga menunjukkan nilai emosional yang lahir dari setiap perjalanan bersama keluarga.

Bagi CHERY, "For Family" bukan sekadar slogan. Filosofi tersebut menjadi komitmen jangka panjang yang mendasari pengembangan produk, inovasi teknologi, dan strategi pembangunan merek di pasar global. Space. For Family. Safety. For Family. Technology. For Family. Tiga pilar tersebut mencerminkan cara CHERY menjawab kebutuhan nyata keluarga di berbagai belahan dunia melalui produk, teknologi, dan pengalaman merek yang dirancang dengan keluarga sebagai pusatnya.

Seorang juara sejati tidak hanya diukur dari kemenangan yang diraih. Demikian pula seorang pahlawan sejati. Perannya tidak berhenti di lapangan pertandingan. Berbekal semangat "For Family", CHERY akan terus mendampingi keluarga di seluruh dunia dan menghadirkan rasa aman serta kebahagiaan dalam setiap perjalanan.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.