Robert Lewandowski นำแสดงในภาพยนตร์โฆษณาแบรนด์ชุดใหม่ของ CHERY ถ่ายทอดแนวคิด "For Family" อย่างอบอุ่น
News provided byChery Automobile Co., Ltd.
20 Jul, 2026, 20:47 CST
อู๋หู, ประเทศจีน, 20 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม แบรนด์ CHERY ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาแบรนด์ (Brand TVC) ชุดใหม่พร้อมกันทั่วโลก โดยมี Robert Lewandowski แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของ CHERY และหนึ่งในกองหน้าหมายเลข 9 ระดับไอคอนที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการฟุตบอลรับบทนำในภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ ซึ่งเล่าเรื่องผ่านมุมมองและเสียงบรรยายของลูกสาว ถ่ายทอดให้เห็นทั้งบทบาทของ Lewandowski ในฐานะแชมป์ผู้เป็นจุดสนใจในสนามแข่งขัน และในฐานะพ่อ สามี และผู้คอยปกป้องครอบครัวเมื่ออยู่ที่บ้าน มุมมองจากครอบครัวเช่นนี้ช่วยถ่ายทอดปรัชญาแบรนด์ "For Family" ของ CHERY ได้อย่างอบอุ่นและเข้าถึงความรู้สึกของผู้คนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งตอกย้ำคำมั่นสัญญาของ CHERY ในการมอบความอุ่นใจและความสุขในทุกการเดินทาง ด้วยคุณภาพที่เชื่อถือได้และเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจ
รับชมภาพยนตร์โฆษณาฉบับเต็มได้ทางเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของ CHERY: https://www.facebook.com/share/v/1EedpaSMhC/
สำหรับแฟนฟุตบอลทั่วโลก ชื่อของ Lewandowski เป็นสัญลักษณ์ของความสม่ำเสมอ ความมีวินัยในตนเอง และความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะอย่างไม่ย่อท้อ ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้นำคุณลักษณะเหล่านั้นมาต่อยอด และขยายความหมายให้กว้างไกลเกินกว่าการแข่งขันในสนาม ภายใต้แนวคิด "For Family" ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เชื่อมโยงจิตวิญญาณแห่งผู้ชนะในสนามแข่งกับความทุ่มเทที่เขามีต่อครอบครัวนอกสนาม ในเรื่อง ครอบครัวคือแหล่งพลังใจที่ช่วยให้เขาก้าวผ่านความท้าทายในการแข่งขัน ขณะที่ในชีวิตประจำวัน เขาคือผู้ที่คอยยืนหยัดเคียงข้างและปกป้องคนในครอบครัว ด้วยการร้อยเรียงฉากการฝึกซ้อม การแข่งขัน การเดินทาง และช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันครอบครัว ภาพยนตร์นี้จึงขยายความหมายของจิตวิญญาณแห่งผู้ชนะให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ การอยู่เคียงข้างกัน และการคอยปกป้องดูแลซึ่งกันและกัน
ในภาพยนตร์โฆษณา TIGGO9 CSH ปรากฏตัวในฐานะคู่หูสำคัญสำหรับการเดินทางของครอบครัวในฉากต่าง ๆ ช่วยถ่ายทอดคำมั่นสัญญาของแบรนด์ CHERY ให้กลายเป็นประสบการณ์การเดินทางที่สัมผัสได้จริง สำหรับทุกครอบครัว การเดินทางไม่ใช่เพียงการไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้เวลาร่วมกัน การแบ่งปันความห่วงใยระหว่างการเดินทาง และความอุ่นใจที่ทุกการเดินทางได้รับการดูแลด้วยพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง ความปลอดภัย และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ในแง่นี้ ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้จึงไม่ได้กล่าวถึงเพียงคุณสมบัติของรถยนต์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าทางอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังการเดินทางของครอบครัวอีกด้วย
สำหรับแบรนด์ CHERY แนวคิด "For Family" ไม่ใช่เพียงสโลแกน หากแต่เป็นคำมั่นสัญญาระยะยาวที่กำหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และการสร้างแบรนด์ในระดับโลก ด้วยสามเสาหลัก "Space. For Family," "Safety. For Family," และ "Technology. For Family" ที่สะท้อนถึงวิธีที่ CHERY ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของครอบครัวทั่วโลก ผ่านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และประสบการณ์ของแบรนด์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีชีวิตครอบครัวเป็นหัวใจสำคัญ
ตำแหน่งแชมป์ที่แท้จริงมีคุณค่ามากกว่าชัยชนะในการแข่งขัน และวีรบุรุษที่แท้จริงก็ไม่ได้จำกัดบทบาทอยู่เพียงในสนามกีฬา ในอนาคต CHERY จะยังคงยึดมั่นในแนวคิด "For Family" และยืนเคียงข้างครอบครัวทั่วโลก พร้อมปกป้องทุกการเดินทางเพื่อมอบความอุ่นใจและความสุขที่มากยิ่งขึ้น
SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.
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