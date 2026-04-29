2026米蘭設計周：海爾與斐雪派克加碼全球高端品牌實力 突破邊界賦能美好生活

雙品牌聯袂登場，是海爾多品牌全球化戰略的重要裡程碑：一個深耕智慧生態，一個傳承經典設計，兩大差異化品牌協同，共同定義現代生活新高度。

構建全球高端創牌矩陣

海爾全球高端創牌與服務矩陣源於長期深耕市場的戰略定力與早期佈局。三十余年來，海爾從產品出口商蛻變為全面本土化運營者，在全球建立工廠、研發中心與營銷中心，形成本土化研發、本土化製造、本土化營銷的「三位一體」模式。

海爾的創新驅動戰略在其品牌組合中收獲了顯著成效：2012年，海爾集團收購了來自新西蘭的全球高端家電公司斐雪派克，雙方在全球擴張、技術創新、產品迭代與市場引領等方面深度協同，成果斐然。

創新邏輯從「股東驅動」轉向「用戶驅動」，海爾助力旗下海爾和斐雪派克兩個品牌在澳大利亞和新西蘭實現差異化定位。在海爾的大力支持下，作為海爾五大全球研發中心之一的新西蘭研發中心在抽屜式系統、直驅電機與線性壓縮機領域加速取得突破。其中，斐雪派克洗衣機在澳大利亞市場的份額18個月內從不足1%躍升至22%，冰箱與戶外電器品類亦領跑市場。

2025年，斐雪派克的簡約風格11系60cm蒸烤一體烤箱、11系91cm嵌入式冷藏冷凍櫃斬獲紅點至尊獎，既是對品牌自身卓越設計的認可，也印證了海爾在保留其經典基因的同時，助力品牌規模化發展並持續繁榮。

海爾堅持研發與製造本土化，通過扎實的本地佈局深耕區域市場增長。

依托戰略性體育營銷，海爾深化與全球消費者的情感聯結：作為法網、ATP巡回賽的全球合作伙伴，及利物浦、巴黎聖日耳曼、意甲官方合作伙伴，海爾推出Haier-Cam場邊攝像機，已應用於超100場意甲賽事，讓球迷沉浸式感受賽場激情。合作不止於品牌標識的展示，更共創激情時刻，推動品牌價值的切實提升。

除智能家電外，海爾正在將大健康、數字經濟和新能源業務的版圖擴展至全球：在英國和荷蘭建立生命科學中心，為牛津大學、帝國理工學院及博洛尼亞、哥本哈根等地醫院供應超低溫冰箱；海爾新能源在50多個國家和地區部署分布式光伏、儲能及陽台光伏解決方案。

展望未來，海爾將秉持「以無界生態共創無限可能」的願景，持續構建全球創新品牌矩陣。通過不斷突破技術、本土化與跨產業生態的邊界，為用戶與合作伙伴創造新價值，為世界各地的消費者和企業塑造更智慧、更可持續的未來。

有關更多信息，

請訪問官網：海爾 | 斐雪派克

SOURCE Haier Group